سورية.. القبض على قاتل الطفلة راما المصري

خبرني - أعلنت قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق الثلاثاء عن تمكن وحداتها من إلقاء القبض على قاتل الطفلة راما يزن المصري.

وكشفت قيادة الأمن الداخلي عبر معرفاتها الرسمية أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة الكاملة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي وقت سابق اليوم عثر على جثمان الطفلة راما يزن المصري ، وهي فلسطينية من سكان بلدة الحسينية بريف دمشق، بعد ثلاثة أيام على فقدان أثرها.

ووجد الجثمان في ساحة قريبة من منزل جدها في المنطقة ذاتها التي شوهدت فيها قبل اختفائها مساء السبت 26 أيلول.

وكانت عائلة الطفلة قد أطلقت نداءات للبحث عنها بعد فقدانها قرابة الساعة الخامسة مساء السبت، فيما حضرت قوات الأمن إلى مكان العثور على الجثمان وفرضت طوقا حول الموقع، قبل نقله لاستكمال الإجراءات اللازمة.