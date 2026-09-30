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  • البنك الأردني الكويتي يدعم مبادرة «حقيبتي احملها عني» لتوفير المستلزمات المدرسية للطلبة

البنك الأردني الكويتي يدعم مبادرة «حقيبتي احملها عني» لتوفير المستلزمات المدرسية للطلبة

  • 30 أيلول 2026
  • 10:47
البنك الأردني الكويتي يدعم مبادرة حقيبتي احملها عني لتوفير المستلزمات المدرسية للطلبة

خبرني - قدّم البنك الأردني الكويتي دعمه لمبادرة "حقيبتي احملها عني" بالتعاون مع جمعية قوافل الخير للإغاثة، وذلك في إطار جهود البنك المتواصلة لدعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، وتعزيز دوره في مساندة الطلبة والأسر المستفيدة مع بداية العام الدراسي، حيث استهدف المشروع هذا العام ما يقارب 2,000 طالب وطالبة من الأسر المستفيدة، وتضمن توفير حقيبة مدرسية إلى جانب مجموعة متكاملة من المستلزمات والقرطاسية المدرسية اللازمة للطلبة.
وتأتي مشاركة البنك في المشروع السنوي للجمعية، الذي يُقام للعام الحادي عشر، بهدف توفير الاحتياجات المدرسية الأساسية للطلبة من الأيتام والأسر المستفيدة في مناطق جيوب الفقر والمخيمات، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على أسرهم، ودعم الطلبة وتشجيعهم على الاستمرار في مسيرتهم التعليمية.
وجاء تنفيذ المبادرة بمشاركة عدد من موظفي البنك ضمن برنامج "سفير الخير"، تأكيداً على حرص البنك على إشراك موظفيه في المبادرات المجتمعية والإنسانية، وتعزيز ثقافة التطوع والمساهمة الفاعلة في المبادرات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع. ويواصل البنك الأردني الكويتي من خلال برامجه ومبادراته في مجال المسؤولية المجتمعية دعم قطاع التعليم وتمكين الطلبة، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الاستثمار في التعليم ودوره في بناء مستقبل أكثر استدامة للمجتمع.

 

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