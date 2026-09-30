سنابل الخير تحصد جائزة أفضل وسيط مالي في الأردن لعام 2026

خبرني - حصلت شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية على جائزة "أفضل وسيط مالي في المملكة الأردنية الهاشمية" لعام 2026، المقدمة من اتحاد أسواق المال العربية (AFCM).

ويأتي هذا التكريم امتداداً للإنجازات التي حققتها الشركة، إذ حصلت خلال عام 2025 على جائزة بورصة عمّان لأفضل أداء من حيث أعلى حجم تداول، كما حققت المركز الأول بين شركات الوساطة المالية في الأردن من حيث حجم التداول.

وبحسب الشركة، يعكس هذا الإنجاز جهود فريق سنابل الخير وثقة عملائها، إلى جانب الدعم المستمر من البنك الإسلامي الأردني.

وحضر حفل التكريم مدير عام الشركة أيهم الخصاونة، ممثلاً عن شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية.