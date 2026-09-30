*
الاربعاء: 30 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

سنابل الخير تحصد جائزة أفضل وسيط مالي في الأردن لعام 2026

  • 30 أيلول 2026
  • 10:46
سنابل الخير تحصد جائزة أفضل وسيط مالي في الأردن لعام 2026

خبرني - حصلت شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية على جائزة "أفضل وسيط مالي في المملكة الأردنية الهاشمية" لعام 2026، المقدمة من اتحاد أسواق المال العربية (AFCM).
ويأتي هذا التكريم امتداداً للإنجازات التي حققتها الشركة، إذ حصلت خلال عام 2025 على جائزة بورصة عمّان لأفضل أداء من حيث أعلى حجم تداول، كما حققت المركز الأول بين شركات الوساطة المالية في الأردن من حيث حجم التداول.
وبحسب الشركة، يعكس هذا الإنجاز جهود فريق سنابل الخير وثقة عملائها، إلى جانب الدعم المستمر من البنك الإسلامي الأردني.
وحضر حفل التكريم مدير عام الشركة أيهم الخصاونة، ممثلاً عن شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

العميد أبو دلو: خدمة العلم تعزز الانضباط وترفع التحصيل العلمي لطلبة الثانوية العامة
العميد أبو دلو: خدمة العلم تعزز الانضباط وترفع التحصيل العلمي لطلبة الثانوية ...
  • 2026-09-29 17:53
شيوخ ووجهاء الزيود بني حسن يهنئون محافظ الزرقاء
شيوخ ووجهاء الزيود بني حسن يهنئون محافظ الزرقاء
  • 2026-09-28 16:50
المعايطة يفتتح المبنى الجديد لمكافحة مخدرات الوسط ويلتقي قائد ومديري شرطة إقليم الوسط
المعايطة يفتتح المبنى الجديد لمكافحة مخدرات الوسط ويلتقي قائد ومديري شرطة إقل...
  • 2026-09-28 15:26
متقاعدو مصانع الإسمنت يعتصمون في الفحيص للمطالبة بالحفاظ على مكتسباتهم في التأمين الصحي
متقاعدو مصانع الإسمنت يعتصمون في الفحيص للمطالبة بالحفاظ على مكتسباتهم في الت...
  • 2026-09-28 12:51
محافظ العقبة ومجلس حقوق الإنسان يبحثان التعاون الثنائي
محافظ العقبة ومجلس حقوق الإنسان يبحثان التعاون الثنائي
  • 2026-09-28 11:31
الملكة للأميرة سلمى: كل عام وضحكة البيت بألف خير
الملكة للأميرة سلمى: كل عام وضحكة البيت بألف خير
  • 2026-09-26 21:20