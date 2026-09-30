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  • رئيس جامعة عمان الأهلية يشارك بمنتدى رؤساء الجامعات العالمية ضمن قمة التايمز الأكاديمية في كيب تاون

رئيس جامعة عمان الأهلية يشارك بمنتدى رؤساء الجامعات العالمية ضمن قمة التايمز الأكاديمية في كيب تاون

  • 30 أيلول 2026
  • 10:12
رئيس جامعة عمان الأهلية يشارك بمنتدى رؤساء الجامعات العالمية ضمن قمة التايمز الأكاديمية في كيب تاون

خبرني - شارك رئيس جامعة عمان الأهلية، الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، في منتدى رؤساء الجامعات العالمية، ضمن فعاليات قمة التايمز الأكاديمية العالمية لعام 2026، التي تستضيفها جامعة كيب تاون بالشراكة مع جامعة بريستول في مدينة كيب تاون بجمهورية جنوب أفريقيا خلال الفترة من 29-9 إلى 1-10- 2026 ، وهي المرة الأولى التي تُعقد فيها القمة على أرض القارة الأفريقية.
ويُعد المنتدى من أبرز محطات القمة، إذ يجمع نخبة من رؤساء الجامعات وقادة التعليم العالي من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى حول مستقبل الجامعات والتحديات التي تواجهها في عالم سريع التحول.
وتنعقد القمة هذا العام تحت شعار «المعرفة والعدالة والمستقبل: الجامعات في عصر الذكاء»، .
وشارك الأستاذ الدكتور حمدان في جلسات المنتدى، ومنها جلسة «سيناريو 2030: تشكيل جامعة المستقبل»، التي ناقشت ملامح الجامعة في العقد المقبل وأدوارها المتجددة في التعليم والبحث وخدمة المجتمع.
وتناولت نقاشات المنتدى والقمة أبرز التحديات التي تواجه الجامعات اليوم، وفي مقدمتها: مكانة الجامعات ودورها في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وما تفرضه من قيود على تنقّل الطلبة والأكاديميين بين الدول؛ والتكيّف مع التحول الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي على التعليم والبحث، والموازنة بين تبنّي أدواته وضمان استخدامه المسؤول والأخلاقي؛ ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في ظل المخاوف من أثر الذكاء الاصطناعي على الوظائف؛ وتعزيز ثقة المجتمع بالجامعات ودورها في خدمة الصالح العام؛ وبناء شراكات دولية عادلة ومتكافئة؛ إضافة إلى دور الجامعات في مواجهة التحديات البيئية وبناء مجتمعات أكثر استدامة.
وفي مداخلته حول مكانة الجامعات في ظل التحولات الجيوسياسية، أكد الأستاذ الدكتور أحمد حمدان أن الجامعات باتت اليوم أداةً من أدوات الدبلوماسية الأكاديمية، وجسراً للحوار بين الشعوب في زمن تتصاعد فيه الانقسامات، مشيراً إلى أن جامعات المنطقة العربية، رغم ما تشهده من تحديات إقليمية، قادرة على أن تكون فضاءات آمنة للمعرفة والتعاون الدولي، وأن حركة الطلبة والباحثين وتبادل الخبرات ينبغي أن تبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية، لأن المعرفة ملك للإنسانية جمعاء.
وقد التقى رئيس الجامعة على هامش القمة عدداً من رؤساء الجامعات الدولية، وبحث معهم آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات، بما يعزز شبكة الشراكات الدولية للجامعة. 
وقال الأستاذ الدكتور أحمد حمدان: "إن حضور جامعة عمان الأهلية في منتدى يجمع قادة الجامعات العالمية يعكس المكانة التي باتت تحتلها على الخريطة الأكاديمية الدولية، ويمنحنا فرصة للإسهام في رسم ملامح جامعة المستقبل، لا الاكتفاء بمتابعتها. وسننقل ما خرجنا به من رؤى وشراكات إلى خططنا الأكاديمية والبحثية، بما يخدم طلبتنا ووطننا".

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