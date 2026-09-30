عمان الأهلية الأولى محلياً وبالمرتبة 376-400 عالميا بتصنيف التايمز 2027

خبرني - في إنجاز يُسجَّل بأحرف من ذهب في سجل التعليم العالي الأردني، اعتلت جامعة عمان الأهلية قمة الجامعات الأردنية منفردةً في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2027، أحد أرفع التصنيفات الدولية مكانةً وأوسعها أثراً، لتحلّ بالمرتبة 376-400 عالمياً من بين 2297 جامعة من مختلف القارات.

وبهذا الإنجاز، تقف جامعة عمان الأهلية التي انطلقت عام 1990 كأول جامعة خاصة بالأردن، في مقدمة الجامعات الأردنية كافة الحكومية منها والخاصة، في مشهد يختصر مسيرة عقود من البناء الأكاديمي الرصين والرؤية التي آمنت بأن التميز لا يُمنح، بل يُصنع.

هذا ولم يقف الحضور العالمي للجامعة عند هذا الحد، إذ بلغت المرتبة 22 على مستوى العالم في معيار التوجّه الدولي، لتقف ضمن أفضل 1% من جامعات العالم في هذا المعيار، في شهادة دولية على جسور الشراكة التي مدّتها مع الجامعات ومراكز البحث حول العالم، وعلى بيئتها الأكاديمية التي تجمع طلبة وأساتذة من ثقافات وجنسيات متعددة تحت سقف واحد.

• وصرّح رئيس هيئة المديرين، الدكتور ماهر الحوراني: "إن تصدّر جامعة عمان الأهلية للجامعات الأردنية ليس سقف طموحنا، بل عتبته الأولى نحو آفاق أرحب.

وأضاف : لقد راهنّا منذ البداية على الإنسان والمعرفة، واليوم يأتي الاعتراف العالمي ليؤكد أن الرهان كان في موضعه، وأن الأردن قادر على أن يقدّم للعالم أنموذجاً جامعياً يُحتذى. وطموحنا ألّا نكتفي بأن نكون حاضرين في خرائط التميّز العالمية، بل أن نكون جامعةً يقصدها الطلبة والباحثون من شتى أنحاء العالم، ومنارةً تصدر عنها معرفة يستشهد بها العالم ويبني عليها.

وأكد : سنواصل مسيرتنا المستدامة مؤمنين بأن العمل الصادق وحده هو ما يبقى، مصداقاً لقوله تعالى: (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ)".

• أما نائب رئيس هيئة المديرين، السيد عمر الحوراني فقال: آمنّا في هيئة المديرين بأن الاستثمار في البحث العلمي والبنية التحتية هو الاستثمار الأبقى أثراً، فخصصنا له الموارد دون تردد؛ وما نراه اليوم في تصنيف التايمز هو عائد هذا الاستثمار، وسنمضي فيه بالعزيمة نفسها؛ لأن الجامعة التي تبني للمعرفة إنما تبني لمستقبل الوطن وأجياله القادمة.

• من جانبه، قال رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور أحمد حمدان: هذا الإنجاز يحمل توقيع كل فرد في أسرة جامعة عمان الأهلية، من أستاذ في قاعته وباحث في مختبره، إلى موظف في مكتبه وطالب يحمل اسم جامعته أينما حلّ؛ لذا نهديه إلى الوطن وقيادته، ونتعهد أن نصون هذه المكانة بمزيد من العمل والبحث والانفتاح على العالم. وهو قبل كل شيء رسالة إلى طلبتنا وخريجينا بأن الشهادة التي يحملونها صادرة عن جامعة تقف اليوم بين نخبة جامعات العالم، وأن اسمها سيفتح لهم الأبواب أينما اتجهوا.

• بدوره، صرح عميد البحث العلمي، الأستاذ الدكتور أحمد أبو عرابي: خلف هذا الإنجاز باحثون آمنوا بأن البحث العلمي رسالة قبل أن يكون رقماً، فكان نتاجهم المنشور في أرقى المجلات العالمية، وشراكاتهم البحثية الممتدة عبر القارات، هما الجناحان اللذان حلّقت بهما الجامعة إلى هذه المكانة؛ وسنواصل توجيه البحث نحو ما يخدم المجتمع ويضيف القيمة الحقيقية للمعرفة الإنسانية، فالتصنيف شهادة على ما أنجزناه، والمعرفة وعدٌ بما سننجزه.

• الدكتور أحمد منصور مدير مركز الاستدامة والتصنيف الدولي، لخص الإنجاز بقوله: تكتب الجامعة اليوم صفحة غير مسبوقة في سجل التعليم العالي الأردني؛ فهي أول جامعة أردنية تدخل نادي أفضل 400 جامعة في العالم في تاريخ تصنيف التايمز، وهو ثمرة صعود متواصل ومدروس: من الفئة 601-800 عام 2024، وصولاً إلى 376-400 اليوم، لتقف الجامعة ضمن أفضل 18% من 2297 جامعة حول العالم، في موقع لم تبلغه جامعة أردنية من قبل قياساً باتساع المنافسة.