تراجع مخاوف اختطاف طائرة (فلاي دبي).. وإذاعة جيش الاحتلال: شجار بين الطيارين

خبرني - أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن التقديرات الحالية تشير إلى أن حادثة طائرة "فلاي دبي"، التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، لا تتعلق بعملية اختطاف، مرجحة أن يكون شجار اندلع بين الطيارين وراء إطلاق نداء الاستغاثة.

وذكرت تقارير إسرائيلية وفق رصد خبرني أن الاشتباه بوقوع عملية اختطاف استُبعد، فيما يجري التحقق من ملابسات تفعيل إشارات الطوارئ، وبينها الرمز الذي يشير إلى "تدخل غير قانوني".

وأضافت أن الطائرة، وهي الرحلة "FZ1073"، يُتوقع أن تهبط في السعودية، على أن يجري التحقيق في الحادث بعد هبوطها للوقوف على تفاصيل ما جرى على متنها.

وكانت الطائرة قد أرسلت بدايةً رمز الطوارئ "7700"، الذي يشير إلى حالة طوارئ عامة، قبل أن ترسل الرمز "7500"، المستخدم للإشارة إلى "تدخل غير قانوني" وقد يرتبط بحالات الاختطاف أو السيطرة على الطائرة.

وبحسب التقارير، خفضت الطائرة ارتفاعها إلى نحو 15 ألف قدم وغيرت مسارها باتجاه الأجواء السعودية، فيما أوقفت عمليات الإقلاع من مطار بن غوريون مؤقتاً على خلفية الحادث.