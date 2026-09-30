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  • طائرة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب تغيّر مسارها وسط مخاوف من اختطافها

طائرة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب تغيّر مسارها وسط مخاوف من اختطافها

  • 30 أيلول 2026
  • 09:34
طائرة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب تغيّر مسارها وسط مخاوف من اختطافها

خبرني - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتحويل مسار طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي"، كانت متجهة من أبوظبي إلى تل أبيب، نحو السعودية، وسط مخاوف إسرائيلية من احتمال تعرضها لعملية اختطاف.
وذكرت القناة 12 العبرية أن الطائرة وجهت نداء استغاثة قبل أن تتجه نحو السعودية، فيما أشارت معلومات إلى استدعاء طائرات حربية إسرائيلية عقب الاشتباه باختطافها.
وعلى خلفية الحادث، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس مشاورات أمنية طارئة مع قادة الأجهزة الأمنية.
وتضاربت التقديرات بشأن عدد الإسرائيليين الموجودين على متن الطائرة، إذ أشارت معلومات أولية إلى وجود نحو 100 إسرائيلي، بينما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن العدد يصل إلى نحو 150 إسرائيلياً.

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