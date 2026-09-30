رويترز: عراقجي تلقى الرد الأميركي على مقترح الأيام السبعة ويناقشه في طهران

خبرني - نسبت رويترز إلى مسؤول مطلع قوله إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وفريقه التقوا مساء الثلاثاء بوسطاء قطريين في الدوحة، حيث تلقى الوزير الرد الأميركي على مقترح الأيام السبعة، على أن يناقشه في طهران الأربعاء.

وأضاف المسؤول أن الوثيقة التي يجري التفاوض بشأنها تتضمن خطة مدتها سبعة أيام لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في حزيران.

وأوضح أن الخلاف الرئيسي بين واشنطن وطهران يتعلق بترتيب تنفيذ الخطوات، وليس بعناصر خطة الأيام السبعة.

وكانت إيران قد قدمت عبر وسطاء قطريين مقترحا ينص على خطوات لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي، فيما تتواصل الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين بوساطة قطرية.

ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، قائلا إن طهران تتكبد خسائر كبيرة جراء إغلاق مضيق هرمز، ومعلنا أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على المضيق.

وقال ترامب إن إيران تريد عقد اتفاق، لكنه وصف المقترح بأنه غير مقبول، مضيفا أن بلاده فرضت "أكبر حصار في التاريخ العسكري" وجدارا من الفولاذ حول مضيق هرمز.

وأشار إلى مرور كميات كبيرة من النفط عبر المضيق، وقال إن 29 سفينة عبرته خلال الليلة الماضية، مضيفا أن إيران أوقعت نفسها في مأزق بسبب إغلاقه وفقدانها مصادر دخلها.

وبحسب مسؤولين أميركيين، نقلت إيران المقترح إلى واشنطن عبر وسطاء، لكن ترامب رفضه، وقال في اجتماعات مغلقة إنه يتوقع استئناف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

وأفاد المسؤولون بأن ترامب يشك في التزام إيران بمطالبه، مشيرين إلى أن مواقفه قد تتغير خلال الأسابيع المقبلة، وأن تردده في استئناف القتال على نطاق واسع يرتبط جزئيا برغبة واشنطن في الحفاظ على مخزونها المتناقص من الذخائر لسيناريوهات أخرى.

في المقابل، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن خطة من سبعة أيام قدمتها طهران إلى الولايات المتحدة عبر قطر، لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة واستئناف المفاوضات.

وأوضح عراقجي أن المضيق يمكن أن يعود إلى العمل بصورة طبيعية خلال المدة المقترحة، على أن يعاد فتحه في اليوم السادس، وتبدأ في اليوم السابع مفاوضات بشأن الملفات المتفق عليها وصولا إلى اتفاق نهائي.

وقال عراقجي إن على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات تراها إيران قابلة للتنفيذ خلال أربعة إلى خمسة أيام، مضيفا أن "الخيار الآن يعود إلى الولايات المتحدة".

وتشمل الخطة، وفق عراقجي، وقف جميع الأعمال القتالية في الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان، والإفراج عن نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات عن النفط الإيراني وإنهاء الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، مقابل إعادة فتح المضيق في اليوم السابع من الهدنة.

ويعد مضيق هرمز ممرا حيويا لإمدادات النفط العالمية ومحوريا في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، الذي وصل إلى طريق مسدود بعد قرابة سبعة أشهر على اندلاعه. ومنذ ذلك الحين، تغلق إيران فعليا المضيق، فيما ردت الولايات المتحدة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

ولم تشن الولايات المتحدة ضربات على إيران منذ الأول من أيلول، رغم تعرض سفن لهجمات لاحقا في مضيق هرمز.