كيف تمنع شركات الذكاء الاصطناعي من استخدام بياناتك لتدريب نماذجها؟

خبرني - تستخدم كبرى شركات الذكاء الاصطناعي محادثات المستخدمين لتدريب نماذجها افتراضيًا، ما لم يقرر المستخدم إيقاف مشاركة بياناته لهذا الغرض.

وتشمل هذه الشركات "OpenAI" و"أنثروبيك" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"xAI"، مع اختلاف كبير في طريقة التحكم بالبيانات وسياسات الاحتفاظ بها.

ولا يستغرق تعطيل استخدام المحادثات في تدريب النماذج سوى نحو دقيقة لكل خدمة، كما أن إعدادات التدريب منفصلة عن إعدادات التخصيص والذاكرة، لذلك لا يفترض أن يؤثر إيقاف التدريب في طريقة استخدامك اليومية للخدمة، بحسب تقرير نشره موقع "engadget".

لكن هناك استثناء مهم يتمثل في "ميتا"، إذ لا تتيح الشركة للمستخدمين في الولايات المتحدة خيارًا عامًا لتعطيل استخدام محادثاتهم مع Meta AI في تدريب نماذجها.

ومنذ ديسمبر الماضي، تستخدم الشركة أيضًا محادثات Meta AI لأغراض مرتبطة باستهداف الإعلانات، دون توفير خيار مماثل لرفض ذلك للمستخدمين الأميركيين.

ومن المهم الانتباه إلى أن إيقاف استخدام بياناتك للتدريب لا ينطبق بأثر رجعي؛ أي إن المحادثات القديمة قد تكون قد استُخدمت بالفعل في تدريب النماذج.

كما أن إيقاف التدريب لا يعني حذف بياناتك، إذ تظل خاضعة لسياسات كل شركة بشأن الاحتفاظ بالمعلومات.

تشات جي بي تي

تُسمى أداة إيقاف استخدام محادثاتك لتحسين نماذج OpenAI Improve the model for everyone، ويمكن العثور عليها من خلال: Settings > Data Controls.

وتكون حسابات المستخدمين الشخصية مفعّلة للمشاركة في تحسين النماذج بشكل افتراضي.

وعند إيقاف هذا الخيار، يسري الإعداد على الحساب بالكامل، سواء كنت تستخدم تشات جي بي تي عبر الويب أو الهاتف، بينما تستمر محادثاتك في الظهور داخل سجل الدردشة بصورة طبيعية.

كما يوفر تشات جي بي تي ميزة Temporary Chats للمحادثات الحساسة أو المؤقتة. ولا تُستخدم هذه المحادثات في تدريب النماذج، وتحذفها "OpenAI" بعد 30 يومًا.

كلود

لم تكن شركة أنثروبيك تستخدم محادثات المستهلكين في تدريب نماذجها حتى أغسطس من العام الماضي، عندما عدّلت شروط استخدام كلود ومنحت مستخدمي الخطط Free وPro وMax مهلة حتى 28 سبتمبر لقبول أو رفض استخدام بياناتهم.

ويمكن العثور على خيار التحكم في البيانات من خلال: Settings > Privacy.

ويظهر الخيار تحت اسم Help improve our AI models.

وإذا أبقيت هذا الخيار مفعّلًا، يمكن لـ "أنثروبيك" الاحتفاظ بالمحادثات لمدة تصل إلى خمس سنوات. أما إيقافه فيعيد حساب المستخدم إلى فترة الاحتفاظ السابقة التي تبلغ 30 يومًا.

لكن تعطيل الخيار يمنع استخدام المحادثات المستقبلية في التدريب، ولا يلغي المعلومات التي سبق أن استخدمتها "أنثروبيك" بالفعل في تدريب نماذجها.

جيميناي

غيّرت "غوغل" اسم إعداد التحكم في بيانات جيميناي مؤخرًا إلى Keep Activity، وهو مفعّل افتراضيًا.

وعند تفعيله، يمكن استخدام المحادثات لتحسين نماذج "غوغل"، كما يمكن أن تخضع مجموعة فرعية من المحادثات للمراجعة البشرية.

وتحتفظ "غوغل" بأي محادثة يصل إليها أحد المراجعين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، حتى بعد حذف المستخدم لسجل محادثاته.

وعند إيقاف Keep Activity، تتوقف "غوغل" عن استخدام المحادثات في تدريب النماذج، كما تتوقف التفاعلات الجديدة عن الظهور في سجل محادثات جيميناي.

لكن "غوغل" تحتفظ بكل محادثة لمدة 72 ساعة لتشغيل الخدمة، مع استخدام آخر 24 ساعة منها لتوفير سياق للاستجابات.

كوبايلوت

توفر "مايكروسوفت" إعدادين منفصلين يتعلقان باستخدام بيانات المستخدمين في تدريب النماذج:

- Training on conversation activity، وهو مفعّل افتراضيًا.

- Training on voice conversations، وهو معطل افتراضيًا.

ويمكن الوصول إلى الخيارين من خلال: أيقونة الملف الشخصي > Settings > Privacy.

ويؤدي إيقاف هذه الخيارات إلى استبعاد المحادثات المستقبلية من تدريب النماذج، لكنه لا يمنع "مايكروسوفت" بالضرورة من استخدام المحادثات لأغراض الإعلانات أو لتحسين المنتجات والخدمات بصورة عامة.

غروك

تقوم منصة "إكس" بتفعيل مشاركة البيانات مع غروك افتراضيًا لجميع الحسابات، ويشمل ذلك المنشورات العامة للمستخدمين والمحادثات التي يجرونها مع روبوت الدردشة التابع للشركة.

ويمكن الوصول إلى إعداد التحكم من خلال: Settings and privacy > Privacy and safety > Grok & Third-Party Collaborators.

وعند إلغاء خيار مشاركة البيانات، يتم سحب المنشورات وتفاعلات غروك المستقبلية من عمليات التدريب والضبط الدقيق للنماذج.

ميتا

تختلف "ميتا" عن معظم الشركات الأخرى في هذه القائمة، إذ لا توفر للمستخدمين في الولايات المتحدة خيارًا عامًا لإلغاء استخدام بياناتهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

أما المستخدمون في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فتمنحهم قوانين حماية البيانات، وعلى رأسها اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، حقوقًا أقوى في الاعتراض على استخدام معلوماتهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويمكن تقديم الاعتراض من خلال نموذج متاح في مركز الخصوصية التابع لشركة ميتا.

ومنذ ديسمبر الماضي، تستخدم "ميتا" المحادثات النصية والصوتية مع Meta AI لتغذية أنظمتها الإعلانية عبر "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" و"ماسنجر".

وبالنسبة للمستخدمين الأميركيين، لا يتوفر خيار مباشر لمنع ذلك، ما يجعل تجنب التفاعل مع Meta AI الطريقة المتاحة لتفادي مشاركة هذه المحادثات ضمن هذا الاستخدام.