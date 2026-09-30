كازينو سري بـ4 ملايين دولار.. شرطة أوزبكستان توقف 11 مشتبها به في طشقند

خبرني - أعلنت الشرطة الأوزبكية توقيف 11 شخصا في العاصمة طشقند، للاشتباه في تنظيمهم كازينو إلكترونيا غير قانوني، بلغت قيمة معاملاته نحو 4 ملايين دولار خلال الأشهر الستة الماضية.

أفادت بذلك الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية في البلاد.

وجاء في تقرير نشرته الوزارة عبر قناتها على "تليغرام" أن موظفي إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية في وزارة الداخلية أوقفوا، داخل أحد مراكز الأعمال في منطقة ياشناباد بالعاصمة طشقند، نشاط شركة كانت تقدم خدمات ألعاب القمار عبر الإنترنت تحت غطاء خدمات استشارية في مجال تقنيات الحاسوب، وأوقفوا 11 شخصا على خلفية ذلك.

وبحسب الخدمة الصحفية، نظم الموقوفون استقبال الرهانات عبر منصات إلكترونية أنشأوها، وبلغ عدد مستخدميها نحو 60 ألف شخص من أوزبكستان ودول الخليج.

وأسفرت العملية عن مصادرة خوادم وأجهزة كمبيوتر وحواسيب محمولة وهواتف محمولة وبطاقات مصرفية وبطاقات اتصال، إضافة إلى أموال وأدلة مادية أخرى.



وأضافت وزارة الداخلية أن فحص أجهزة الكمبيوتر كشف معلومات تتعلق بتنفيذ معاملات مالية بلغت قيمتها 4 ملايين دولار خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرة إلى فتح قضية جنائية في هذا الشأن بموجب المواد ذات الصلة من القانون الجنائي.

وتنص المادة المتعلقة بـ"تنظيم وإجراء ألعاب القمار وغيرها من الألعاب القائمة على المخاطرة" على عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.