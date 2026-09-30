تحذير مصري من منتجات مجهولة المصدر على السوشيال ميديا

خبرني - حذرت هيئة الدواء المصرية من ممارسات الترويج غير المصرح بها للمنتجات والأدوية، مشيرة إلى انتشار إعلانات ومحتوى دعائي قد يتضمن معلومات مضللة بشأن منتجات طبية وتجميلية.

وأوضحت الهيئة، الثلاثاء، أن بعض مقدمي المحتوى في مجالي الصحة والجمال ينشرون مواد دعائية غير معتمدة، محذرة من أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى سوء استخدام المنتجات أو تعريض صحة المواطنين لمخاطر محتملة.

19 مخالفة مرصودة

في السياق نفسه، أكدت الهيئة أن قائمتها الرسمية للإعلانات المخالفة تضم 19 حالة حتى آخر تحديث ظاهر بها، وتشمل أسماء وحسابات وجهات معلنة، إلى جانب بيانات المنتج والمنصة وتاريخ الإعلان وكود المخالفة وحالتها.

كما تضم الحالات المرصودة إعلانات منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، إلى جانب محتوى صادر عن بعض الصيدليات وجهات أخرى، بحسب القائمة الرسمية للهيئة.



محتوى بلا ضوابط

يذكر أنه خلال السنوات الأخيرة، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى مساحة واسعة للترويج للمنتجات الطبية والتجميلية، سواء عبر الإعلانات المباشرة أو مقاطع الفيديو التي يقدمها صناع محتوى وأشخاص يقدمون أنفسهم باعتبارهم متخصصين في مجالات الصحة والجمال.

وتخضع المواد الدعائية الخاصة بالمنتجات الطبية لضوابط الإعلان والتسويق الدوائي، سواء نُشرت عبر المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل، وفق ما تؤكده هيئة الدواء المصرية.

قائمة للإعلانات المخالفة

في سبتمبر (أيلول) الجاري، أطلقت الهيئة رسمياً قائمة "الإعلانات المخالفة"، لإتاحة الاطلاع على الإعلانات التي ترصدها، ومن بينها إعلانات غير مصرح بها لمنتجات مسجلة، أو إعلانات لمنتجات غير مسجلة تتضمن ادعاءات تسويقية أو طبية مضللة.



كما حذرت الهيئة سابقًا من الترويج لمستحضرات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بعض المنتجات المعلن عنها لا تكون مسجلة لديها، وأن استخدام مستحضرات غير معلومة المكونات أو المصدر قد يسبب أضراراً صحية.

ضبط صفحات وحسابات

في الوقت نفسه، أعلنت الهيئة أن إجراءات الرقابة لم تقتصر على الإعلانات، موضحة أنها ضبطت في يوليو (تموز) الماضي 39 صفحة وحساباً إلكترونياً تستخدم في الترويج والبيع غير المشروع للأدوية والمستحضرات الطبية.

كما أسفرت الإجراءات الرقابية عن ضبط 15 قضية مرتبطة بجرائم الإنترنت المتعلقة بالأدوية، في إطار جهود مواجهة الترويج والبيع غير المشروع للمنتجات الطبية عبر المنصات الإلكترونية، وفق ما أعلنته هيئة الدواء المصرية.