أم أميركية تطعن طفليها نحو 50 مرة في هجوم عنيف

خبرني - أقدمت أم من ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية على طعن طفليها نحو 50 مرة خلال هجوم عنيف، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح قد تستدعي بتر أطرافه.

وأفادت التقارير بأن تايلور غوسنيل، 35 عاما، هاجمت طفليها، البالغين 6 و3 سنوات، بسكين داخل منزلهما في مدينة سبارتنبرغ، ما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة.

وقال غراهام ماكليلان من مكتب شريف مقاطعة سبارتنبرغ إن الطفلين تعرضا لنحو 50 جرحا، فيما ذكر مكتب الادعاء أن بعض الجروح وصلت إلى العظام. وكانت إصابات الطفل الأكبر شديدة لدرجة أنه يواجه احتمال بتر بعض أصابعه وربما ذراعه.

وتعتقد السلطات أن غوسنيل استخدمت سكينا وجسما غير حاد في الهجوم. ونُقل الطفلان إلى مركز سبارتنبرغ الطبي الإقليمي، حيث وُصفت حالتهما بالمستقرة، ومن المتوقع أن يتعافيا.

وكانت الشرطة قد استُدعيت إلى المنزل لإجراء فحص للاطمئنان على سلامة الطفلين، بعدما اتصل الطفل الأكبر بجدته وقال إنه جائع. وعند وصول الجدة وصديق غوسنيل السابق، عثرت الشرطة على الطفلين وحدهما ومغطّيين بالدماء، فيما وُجدت دماء في أنحاء المنزل، وتحطمت أجهزة تلفزيون ومرايا وتناثر الزجاج والحطام.

وعادت غوسنيل إلى المنزل بعد ذلك بوقت قصير، وكانت تبدو مضطربة وتتحدث بسرعة، وفق المحققين. ونُقلت لإجراء تقييم للصحة النفسية، لكنها حاولت الفرار واضطرت الشرطة إلى تقييدها إلى نقالة.

ورُفض الإفراج عنها بكفالة على خلفية تهمتين بمحاولة القتل، ثم صدرت بحقها مذكرات توقيف إضافية بتهمة حيازة سلاح أثناء ارتكاب جريمة عنيفة.