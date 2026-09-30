التعداد العام للسكان والمساكن ينطلق غدا

خبرني - ينطلق غدا الخميس، التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، ويستمر حتى 31 من شهر تشرين الأول، وفق ما حدده مجلس الوزراء.

وتبدأ عملية التعداد خلال الأيام الثلاثة الأولى من تشرين الأول بمرحلة العد الذاتي إلكترونيا، على أن تبدأ بعدها مرحلة العد الميداني للوصول إلى الأسر والمساكن في مختلف مناطق المملكة واستكمال جمع البيانات.

وبحسب الخطة التي أعدتها دائرة الإحصاءات العامة، سيصل رابط إلكتروني مخصص للعد الذاتي عبر تطبيق "سند" إلى الأشخاص الذين سبق أن أبدوا رغبتهم في استكمال بياناتهم ذاتيا، وزودوا الدائرة بأرقام هواتفهم لهذه الغاية، بما يتيح لهم استكمال بيانات أسرهم ومساكنهم إلكترونيا.

وبعد انتهاء مرحلة العد الذاتي في الثالث من تشرين الأول، يبدأ العد الميداني الفعلي في الرابع من الشهر من خلال نحو 12 ألف باحث ميداني من كوادر دائرة الإحصاءات العامة ومعلمي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وموظفي المؤسسات المشاركة في تنفيذ التعداد.

ويشمل التعداد جميع السكان والمساكن في المملكة، من مواطنين ومقيمين، بهدف توفير بيانات حديثة وشاملة ودقيقة عن السكان والمساكن، تشكل أساسا للتخطيط وصنع السياسات واتخاذ القرارات في مختلف القطاعات.

وتستخدم دائرة الإحصاءات العامة خلال التعداد منظومة رقمية حديثة لجمع البيانات ومعالجتها، فيما دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين وتقديم المعلومات المطلوبة بدقة.

وأكدت الدائرة أن البيانات المقدمة ستعامل بسرية تامة، داعية الأسر إلى التأكد من هوية الباحث الميداني من خلال هويته الإحصائية المزودة برمز إلكتروني على البطاقة التي يحملها خلال الزيارة.

ويهدف التعداد إلى توفير صورة محدثة عن واقع السكان والمساكن في المملكة، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية والتخطيط للخدمات والمشروعات في قطاعات من بينها التعليم والصحة والإسكان والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة.