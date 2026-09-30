العمل في منتصف العمر والشيخوخة الإدراكية.. دراسة تكشف علاقة لافتة

خبرني - أظهرت درسة أجراها علماء جامعة كولومبيا أن الاستقرار الوظيفي في منتصف العمر يرتبط بالحفاظ على الذاكرة والوظائف الإدراكية الأخرى بشكل أفضل مع التقدم في السن.

ووفقا لمجلة "Alzheimer's & Dementia"، توصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد دراسة بيانات أكثر من 2400 أمريكي على مدى 16 عاما.

وحلل الباحثون التاريخ الوظيفي للمشاركين، وقيّموا وظائفهم الإدراكية. واكتشفوا أن الرجال الذين عانوا من عدم الاستقرار الوظيفي سجلوا نتائج متدنية في اختبارات الإدراك، بما يتوافق مع مؤشرات على شيخوخة دماغية أكثر وضوحا، تعادل نحو سبع سنوات إضافية مقارنة بالمستوى المتوقع.

أما النساء، فقد أظهرت نتائج اختبارات الذاكرة والوظائف التنفيذية، المرتبطة بالتخطيط واتخاذ القرارات، أداء أقل لدى اللواتي تقاعدن مبكرا أو انقطعن عن العمل لفترات طويلة. وقدّر الباحثون أن هذه الخصائص ترتبط بنحو ست سنوات إضافية من شيخوخة الدماغ.

وفي نهاية فترة المتابعة، ظهرت أعراض ضعف إدراكي طفيف أو خرف لدى نحو 30% من النساء و31% من الرجال.

ويعتقد الباحثون أن استمرارية النشاط الوظيفي، وليس الشعور بالاستقرار الوظيفي، قد تكون عاملا مهما في الحفاظ على الصحة الإدراكية.

ووفقا لهم، قد يسهم العمل المنتظم في منتصف العمر في الحفاظ على اليقظة الذهنية، وبالتالي يرتبط بإبطاء التدهور الإدراكي المرتبط بالتقدم في السن.

ويؤكد العلماء أن الدراسة تظهر وجود ارتباط، لكنها لا تثبت وجود تأثير مباشر للعمل على صحة الدماغ. كما أن عوامل أخرى مرتبطة بالتاريخ الوظيفي ونمط الحياة قد تؤثر أيضا في الصحة الإدراكية.