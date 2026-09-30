في اللحظات الأخيرة.. واشنطن تؤجل إغلاق مخيم الأفغان في قطر

خبرني - أجّلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق مخيم في قطر يؤوي أكثر من ألف أفغاني ساعدوا المجهود الحربي الأمريكي أو من أقارب أفراد في الخدمة العسكرية الأمريكية.

ومددت الإدارة في اللحظات الأخيرة، لمدة تسعة أشهر، فترة عمل مخيم السيلية، الذي كان من المقرر إغلاقه اليوم الأربعاء مع نهاية السنة المالية الأمريكية، وفقا لمسؤول أمريكي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان وزير الخارجية ماركو روبيو قد وافق على مذكرة دبلوماسية موجهة إلى قطر توضح القرار، أم أنه فوض أحد مرؤوسيه بذلك.

ومع ذلك، قال المسؤول إن التمديد لمدة تسعة أشهر قد تم الاتفاق عليه. ويأتي القرار بعد أشهر من إبلاغ روبيو الكونغرس بأن الولايات المتحدة لا تزال تجري محادثات مع عدة دول ثالثة لاستقبال 1039 أفغانيا عملوا مترجمين أو في أدوار أخرى لمساعدة المجهود الحربي الأمريكي، إضافة إلى أقارب أفراد في الخدمة العسكرية الأمريكية ظلوا عالقين في قطر لأكثر من عام.

وجاءت شهادة روبيو في يونيو بعد أن أفادت مؤسسات إعلامية بأن الكونغو كانت من بين الدول التي تدرس إدارة ترامب إعادة توطين هؤلاء الأشخاص فيها.

ولم تصدر وزارة الخارجية تعليقا فوريا على تمديد فترة عمل المخيم، لكنها قالت إنها "تواصل العمل من أجل التوصل إلى حل إيجابي يوفر الأمان لهؤلاء الأشخاص المتبقين لبدء حياة جديدة خارج أفغانستان، مع الحفاظ على سلامة وأمن الشعب الأمريكي".