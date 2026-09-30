العقوبات لم تحسم بعد.. مانشستر سيتي يطعن في قرار لجنة الدوري الإنجليزي

خبرني - أعلن نادي مانشستر سيتي عزمه الطعن على قرار اللجنة المستقلة التابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، التي خلصت إلى إدانة النادي بارتكاب مخالفات تتعلق بالقواعد المالية.

وأعرب النادي عن خيبة أمله ودهشته من القرار، مجددا تمسكه ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه، ومؤكدا امتلاكه، بحسب بيانه، أدلة قال إنها تثبت صحة موقفه في جميع نقاط القضية.

وقال مانشستر سيتي في بيان: "النادي بريء من الاتهامات التي وجهها إليه الدوري الإنجليزي، وهناك مجموعة شاملة من الأدلة التي تدعم جميع مواقفه في هذه القضية".

وأكد النادي أنه سيستخدم جميع الوسائل التنظيمية والقانونية المتاحة للطعن على القرار، فيما حدد الثاني من أكتوبر موعدا نهائيا لتقديم الاستئناف.

ومن المقرر أن تبحث العقوبات المحتملة بحق مانشستر سيتي في جلسة منفصلة، ما يعني أن القرار الحالي لا يمثل نهاية الملف.

وتعود القضية إلى فبراير 2023، عندما وجه الدوري الإنجليزي 115 اتهاما إلى مانشستر سيتي تتعلق بخرق القواعد المالية خلال الفترة من 2009 إلى 2018. وخلصت اللجنة المستقلة إلى إدانة النادي في الغالبية العظمى من البنود محل التحقيق.