ظاهرة الكلاب الضالة تتفاقم بالكويت.. لاعب كاراتيه في العناية

خبرني - خلال الأيام الماضية تصاعدت التحذيرات في الكويت من ظاهرة الكلاب الضالة، لا سيما بعد وقوع عدة حوادث مؤخراً.

فآخر تلك الحوادث كان مع لاعب الكاراتيه في نادي برقان مصطفى الصقر، الموظف في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. إذ وجد نفسه يوم السبت الماضي خلال مغادرته مقر عمله في مواجهة 8 كلاب انقضت عليه ونهشته في أنحاء متفرقة من جسده.

8 كلاب مسعورة

فيما أكد شقيقه ناصر أمس الثلاثاء أن أخاه "كان يستعد لمباراة كاراتيه في ناديه برقان، وفي أثناء وجوده في مقر عمله خرج لممارسة الرياضة خلال فترة الاستراحة، ليفاجأ بـ 8 كلاب مسعورة حاولت نهشه لنحو نصف ساعة، فيما راح يقاومها حتى شعر بأنه سيفقد وعيه، قبل أن يسمع صوت بوق سيارة كانت لأحد الموظفين الذي حاول مساعدته بإبعاد الكلاب عنه. ثم أبلغ الإسعاف فنقل مصطفى إلى مستشفى الفروانية، حيث أدخل العناية المركزة"، وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية

كما أضاف أن "مصطفى يعاني من إصابات متعددة في أنحاء متفرقة من جسده، من الرأس وحتى القدمين، بينها جرح عميق في الساق اليمنى، وإصابة بالغة في اليد اليسرى، إلا أن التشخيص النهائي لم يحسم بعد، بانتظار استكمال الفحوصات والتصوير بالرنين المغناطيسي". وأكد ناصر أن "شقيقه لا يزال يعاني من آثار الحادث النفسية، وكأن المشهد يتكرر أمام عينيه، كلما أغمض عينيه".

وكانت وزارة الداخلية دعت حينها المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر عند رصد الكلاب الضالة، وعدم الاقتراب منها أو استفزازها، مع ضرورة مراقبة الأطفال والحرص على سلامة كبار السن، تجنباً لتجمعها بالقرب من المناطق السكنية والمرافق العامة.

كما أكدت الوزارة أهمية الإبلاغ عن أماكن وجود تلك الكلاب وتجمعها، عبر الاتصال على هاتف الطوارئ (112)، مع تحديد الموقع بدقة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة