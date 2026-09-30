الكشف عن خطر غير متوقع لتناول الحلويات في الطفولة

خبرني - أظهرت دراسة أجراها علماء جامعة سري (University of Surrey) أن تناول كمية كبيرة من السكر في مرحلة الطفولة قد يزيد من خطر الإصابة باضطرابات القلق.

وتشير مجلة Translational Psychiatry، إلى أنه وفقا للباحثين، كانت هذه العلاقة قوية بشكل خاص لدى النساء، حيث أظهر تحليل بيانات أكثر من 45 ألف مشارك في بنك البيانات الحيوية البريطاني، الذين ولدوا بين عامي 1951 و1956 والتي خلالها رفعت القيود المفروضة على بيع السكر تدريجيا في المملكة المتحدة بعد الحرب.

وقد سمح هذا للباحثين بمقارنة الأفراد الذين تعرضوا لمستويات مختلفة من السكر خلال فترة نمو الجنين والسنتين الأوليين من حياتهم. واتضح أن أدنى خطر للإصابة بالقلق كان لدى أولئك الذين عاشوا لفترة أطول في ظل قيود على استهلاك السكر.

وبالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون اختلافات في عدة مناطق دماغية لدى الأفراد الذين استهلكوا كميات أقل من السكر في طفولتهم المبكرة. وكانوا في مرحلة البلوغ أيضا أقل ميلا لتناول الأطعمة الحلوة.

أما العلاقة مع الاكتئاب، فقد أصبحت أقل وضوحا بعد الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى.

ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج لا تثبت أن السكر يسبب اضطرابات القلق بشكل مباشر، ولكنها تشير إلى التأثير المحتمل طويل المدى للتغذية في السنوات الأولى من العمر.