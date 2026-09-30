النفط يرتفع بعد نفي ترمب استعداده لتخفيف عقوبات إيران

خبرني - ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، بعد نفي الرئيس الأميركي دونالد ترمب استعداده لتخفيف العقوبات عن إيران، في وقت واصلت فيه قطر الجهود الدبلوماسية آملة في تحقيق انفراجة، وذلك بعد انخفاض الأسعار في الجلسة السابقة نتيجة تعافي الإمدادات من الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار، أو 1.11%، إلى 103.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:31 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا، أو 0.38%، إلى 89.72 دولارا.

ويتجه خام برنت نحو تحقيق مكاسب شهرية بنحو 14%، وهو أكبر ارتفاع له منذ تموز، في حين يتجه الخام الأميركي لتسجيل ارتفاع 4% بعد أن تجاوز 106 دولارات للمرة الأولى منذ أيار.

واتسع الفارق بين الخامين القياسيين أيضا هذا الشهر ليصبح الأكبر منذ أربعة أشهر، فيما راقب المتعاملون الخطط المحتملة للولايات المتحدة لتقييد صادرات الديزل، التي قد تؤدي إلى فائض في المعروض في السوق المحلية وتجعل شركات التكرير الأميركية تقلل معالجة الخام.

ويدرس ترمب السماح ببيع الديزل المصبوغ باللون الأحمر، بدلا من فرض حظر على التصدير، لتخفيف بعض الضغوط السعرية على المستهلكين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني.

وقال سول كافونيك رئيس قسم أبحاث الطاقة في إم.إس.تي ماركي "مع ظهور المزيد من الأدلة على تعافي التدفقات عبر مضيق هرمز، ستظهر آمال في إيجاد بدائل لتقييد تصدير الديزل الأميركي، كما أن عدم حدوث تصعيد إيراني ملموس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أدى إلى انخفاض الأسعار قليلا".

وأضاف أن الوضع "لا يزال متقلبا، وتكاليف خدمات النفط اللوجستية باهظة ومقيدة".

وقالت قطر الثلاثاء؛ إنها تأمل في أن تؤدي جهود الوساطة الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة إلى تحقيق انفراجة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري للصحفيين "ما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات، وإيصال الرسائل بين الأطراف، ونعمل على إيجاد أرضية مشتركة من أجل التوصل إلى اتفاق ينقذنا جميعا من تداعيات الصراع".

ولكن ترمب نفى تقارير لموقع أكسيوس وشبكة سي.إن.إن نقلت عن مسؤولين أميركيين، دون ذكر أسمائهم، أنه مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة لها مقابل خطوات "ملموسة" من طهران بشأن برنامجها النووي.

وكتب ترمب على منصة تروث سوشال المملوكة له "هذا غير صحيح. لم أعرض عليهم شيئا".

واستأنفت السعودية الثلاثاء، عمليات تحميل ناقلات النفط من ميناء ينبع على البحر الأحمر؛ بعد إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب.

وانتعشت صادرات النفط الخام من منتجي الشرق الأوسط في أيلول؛ لتصل إلى 16.328 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في أواخر شباط.

وذكرت مصادر في السوق الثلاثاء، نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر، إن مخزونات النفط الخام زادت 1.02 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أيلول.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:30 بتوقيت غرينتش). ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تكون مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية قد انخفضت.