الأردن.. حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي مع زخات مطر متفرقة

خبرني - تتأثر المملكة نهار الأربعاء، تدريجيا بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات الظهيرة تتهيأ الفرصة لهطول زخات مطر خفيفة ومتفرقة لفترة قصيرة في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتمتد فرص الهطول خلال ساعات المساء إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة، حيث تهطل زخات مطر خفيفة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 26 و17 درجة مئوية، وفي غرب عمّان بين 24 و15، والمرتفعات الشمالية بين 21 و13، ومرتفعات الشراة بين 23 و14، ومناطق البادية بين 30 و16، ومناطق السهول بين 25 و17، والأغوار الشمالية بين 33 و22، والأغوار الوسطى بين 34 و23، والأغوار الجنوبية بين 35 و25، والبحر الميت بين 34 و24، والعقبة بين 35 و24 درجة مئوية.

ويطرأ الخميس انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع بقاء الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، واحتمالية هطول زخات مطر خفيفة في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما يصبح الطقس ليلا مائلا للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ويكون الطقس الجمعة لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتأثر المملكة مع ساعات الظهيرة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، مع احتمالية هطول زخات مطر خفيفة ومتفرقة من المطر في المناطق الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مع بقاء الطقس مائلا للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ليلا.

أما السبت، فيطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، مع بقاء الطقس مائلا للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ليلا.