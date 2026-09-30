خبرني - فوجئت الفنانة المصرية غادة إبراهيم بظهور تاريخ ميلاد مختلف لها على موقع "ويكيبيديا"، بعدما وجدت أن الصفحة الخاصة بها تشير إلى أنها من مواليد عام 1953، أي أن عمرها يبلغ 73 عاماً، وهو ما أثار استياءها ودفعها للتساؤل عن المسؤول عن إدراج هذه المعلومة.

وعبرت غادة عن اعتراضها في منشور عبر حسابها على "فيسبوك"، مساء الاثنين، قائلة إنها فوجئت بما ورد في الموقع، واصفة الأمر بأنه "غش وتدليس"، متسائلة عن مدى منطقية أن يظهر عمرها بهذا الشكل.



أكبر من نادية الجندي ونبيلة عبيد

لم تكتفِ الفنانة بالاعتراض على تاريخ الميلاد، بل تساءلت عن المسؤول عن الخطأ، قائلة إنه "ليس من المعقول" أن تظهر في البيانات المنشورة أكبر سناً من الفنانتين نادية الجندي ونبيلة عبيد.

وتلقت غادة عقب منشورها تعليقات أوضحت لها أن المعلومات المنشورة على "ويكيبيديا" يمكن أن يضيفها أو يعدلها متطوعون، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع أخطاء في بعض البيانات.

كما عرض عدد من أصدقاء إبراهيم مساعدتها في تصحيح تاريخ الميلاد، وبالفعل جرى تعديل البيانات المنشورة على الصفحة خلال وقت قصير.

مسيرتها الفنية

يذكر أن الممثلة غادة إبراهيم ولدت بالإسكندرية عام 1972، أي أنها تبلغ من العمر 54 عاماً، ودرست الباليه في المدرسة الإيطالية بالإسكندرية، كما درست العزف على البيانو.

وبدأت مشوارها بالعمل في الإعلانات، قبل أن تشارك في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية خلال فترة التسعينيات، من بينها "طأطأ وريكا وكاظم بيه" و"قشر البندق"، ثم توالت مشاركاتها في السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أبرز أعمالها "السندريلا" و"أسمهان" و"يوم ما اتقابلنا".