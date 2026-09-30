القلق الليلي.. عندما يصبح الليل مساحة للأفكار المتسارعة

خبرني - يشعر بعض الأشخاص بأن القلق يزداد حدته خلال ساعات الليل، حين يقل الضجيج وتنخفض المشتتات اليومية، فتتسع مساحة التفكير المفرط والقلق الداخلي. في هذه اللحظات الهادئة، قد يصبح من الصعب تجاهل الأفكار المتسارعة أو المشاعر المزعجة التي كانت أقل وضوحًا خلال النهار.

ويشير خبراء الصحة النفسية إلى أن القلق لا يظهر بشكل واحد لدى الجميع، لكنه قد يتجلى ليلًا في صورة صعوبة في الاسترخاء أو الدخول في النوم، أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل مع إحساس بالتوتر أو عدم الراحة، بحسب تقرير نشره موقع "healthline".



أعراض قد ترافق القلق أثناء الليل

يمكن أن يظهر القلق الليلي في عدة صور جسدية ونفسية. فبعض الأشخاص يعانون من تسارع في الأفكار، أو شعور دائم بالانشغال الذهني، بينما يشعر آخرون بتوتر عضلي أو شد في الفك أو آلام جسدية خفيفة.

وقد تظهر أيضًا أعراض مثل التعرق، واضطرابات في المعدة، أو شعور ملحّ بالحاجة إلى التبول، إضافة إلى صعوبة واضحة في الاستغراق بالنوم أو الاستمرار فيه. وفي بعض الحالات، قد يصل الأمر إلى نوبات هلع ليلية مفاجئة، حيث يستيقظ الشخص على تسارع ضربات القلب وضيق في التنفس وشعور قوي بالخوف.

وهذه الأعراض تجعل العودة إلى النوم أكثر صعوبة، وتؤثر على جودة الراحة الليلية بشكل عام.

كيف يؤثر القلق على دورة النوم؟

عندما يتفاعل الجسم مع القلق، يتم تنشيط استجابة التوتر، ما يؤدي إلى زيادة اليقظة الجسدية والعقلية في وقت يحتاج فيه الجسم إلى الهدوء والاسترخاء. هذا التناقض يجعل النوم أكثر صعوبة، حيث يبقى الدماغ في حالة “انتباه” مستمر.

ومع الوقت، يؤدي ضعف النوم بدوره إلى زيادة مستويات القلق في اليوم التالي، مما يخلق حلقة متكررة من التوتر والأرق يصعب كسرها دون تدخل أو تغيير في نمط الحياة.

لماذا يزداد القلق ليلًا؟

يرتبط تفاقم القلق في الليل بعدة عوامل، أبرزها قلة المشتتات اليومية، ما يسمح للأفكار المكبوتة بالظهور بشكل أوضح. كما أن الهدوء الليلي يجعل الإنسان أكثر وعيًا بإحساسه الجسدي مثل ضربات القلب أو التنفس، وهو ما قد يفسره البعض بشكل سلبي فيزيد من التوتر.

إضافة إلى ذلك، فإن الجهاز العصبي يكون في حالة استعداد أعلى بسبب التوتر، ما يعزز الشعور باليقظة بدل الاسترخاء، ويؤثر على القدرة الطبيعية للجسم على الدخول في النوم.

طرق فعالة لتخفيف القلق

يرى الخبراء أن هناك مجموعة من العادات اليومية التي يمكن أن تساعد في تقليل القلق الليلي تدريجيًا. من بين هذه العادات تمارين التأمل التي تساعد على تهدئة الذهن والتركيز على اللحظة الحالية، إلى جانب تمارين التنفس العميق التي تعمل على خفض معدل ضربات القلب وتخفيف التوتر الجسدي.

كما أن كتابة قائمة مهام اليوم التالي قد تساعد في تقليل التفكير المفرط قبل النوم، إذ تمنح العقل إحساسًا بالترتيب والسيطرة. كذلك تلعب عادات النوم الصحية دورًا أساسيًا، مثل الالتزام بموعد ثابت للنوم، وتجنب المنبهات مثل الكافيين في المساء، وممارسة النشاط البدني خلال النهار لتحسين جودة النوم.

متى يجب طلب المساعدة الطبية؟

في الحالات التي يصبح فيها القلق الليلي متكررًا ويؤثر على جودة الحياة اليومية أو الأداء الوظيفي أو الدراسي، ينصح الخبراء بضرورة استشارة مختص صحي. قد يشمل العلاج العلاج السلوكي المعرفي أو الأدوية المضادة للقلق، إلى جانب بعض التغييرات في نمط الحياة.

وفي النهاية، يؤكد المختصون أن القلق الليلي شائع، لكنه قابل للتحسن من خلال فهم أسبابه وتطبيق استراتيجيات مناسبة تساعد على استعادة النوم الهادئ والتوازن النفسي.