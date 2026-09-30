أكسيوس: تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية يعزز مخاوف تجدد القتال

خبرني - نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن جهود الوسطاء القطريين لم تتوصل إلىنتائج إيجابية كبيرة بين الولايات المتحدة وإيران .

وأوضح أن الطرفين لم يبديا استعدادا لتقديم تنازلات وذلك وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات مما يزيد من احتمالات تجدد العمليات القتالية.

وكشف الموقع أن الرئيس ترامب قد يأمر بالعودة إلى العمليات القتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي.

وأشار الموقع إلى لقاء جرى بين وزير الخارجية عباس عراقجي وأحد الوسطاء القطريين في نيويورك لعدة ساعات لنقاش مقترحا قطريا من صفحتين يهدف لمعالجة المطالب الإيرانية المتمثلة برفع الحصار الأميركي ومطالب واشنطن بتقديم تنازلات بشأن برنامج إيران النووي.

ولفت إلى أن الوسيط القطري التقى في نيويورك مبعوث ترامب جاريرد كوشنر ونائب الرئيس الأميركي جيه ديه فانس.

