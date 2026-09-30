الأفوكادو والكوليسترول.. مفاجأة علمية تقلب كل الموازين

خبرني - يُنتج الكبد الكوليسترول بشكل طبيعي داخل الجسم، كما يمكن الحصول عليه أيضًا من بعض الأطعمة والمشروبات. ورغم أن الكوليسترول عنصر أساسي في وظائف الجسم الحيوية، فإن ارتفاع مستوياته في الدم قد يشكّل خطرًا صحيًا كبيرًا، إذ يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ويكمن الخطر الأساسي في اختلال التوازن بين نوعين رئيسيين من الكوليسترول داخل الجسم، ما ينعكس مباشرة على صحة القلب والأوعية الدموية، بحسب تقرير نشره موقع "healthline".



الكوليسترول "الضار" و"الجيد"

ينقسم الكوليسترول إلى نوعين رئيسيين:

الأول هو البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، والذي يُعرف بالكوليسترول الضار، إذ يؤدي ارتفاعه إلى تراكم الدهون داخل الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

أما النوع الثاني فهو البروتين الدهني مرتفع الكثافة (HDL)، ويُعرف بالكوليسترول الجيد، حيث يساعد على نقل الكوليسترول الزائد خارج مجرى الدم، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. ويشير الخبراء إلى أن الحفاظ على مستويات منخفضة من LDL ومرتفعة من HDL يُعد مفتاحًا أساسيًا لصحة القلب.

هل الأفوكادو يرفع الكوليسترول؟

على عكس الاعتقاد الشائع، لا يحتوي الأفوكادو على أي كوليسترول، بل إنه من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية غير المشبعة، والتي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة القلب.

وتشير دراسات علمية إلى أن تناول الأفوكادو قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وفي الوقت نفسه قد يساهم في رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، رغم أن النتائج ما زالت متفاوتة وتحتاج إلى مزيد من الأبحاث لتأكيدها بشكل نهائي.

الدهون الصحية

يحتوي الأفوكادو على نوعين من الدهون غير المشبعة، وهما الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة.

وتُعرف هذه الدهون بدورها الإيجابي في تحسين صحة القلب، خصوصًا عندما يتم استبدالها بالدهون المشبعة أو الدهون المتحولة الموجودة في الأطعمة المصنعة والمقليات. وعلى العكس، فإن الدهون المشبعة ترتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مخاطر الأمراض القلبية.

كيف تدمج الأفوكادو في نظامك الغذائي؟

يمكن إدخال الأفوكادو في النظام الغذائي اليومي بطرق متعددة وبسيطة، مثل إضافته إلى التوست، أو مزجه في العصائر الصحية، أو استخدامه في السلطات وأطباق الحبوب، إلى جانب وصفات تعتمد على الأسماك والدجاج. كما يمكن تناوله بشكل مباشر مع إضافة القليل من التوابل للحصول على وجبة خفيفة وغنية بالدهون الصحية.

خطوات إضافية لخفض الكوليسترول

لا يعتمد التحكم في الكوليسترول على نوع طعام واحد فقط، بل على نمط حياة متكامل. إذ ينصح الأطباء بتقليل الدهون المشبعة، والابتعاد عن الدهون المتحولة، مع التركيز على الأطعمة الطبيعية مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك.

كما تلعب الرياضة المنتظمة دورًا مهمًا في تحسين مستويات الكوليسترول، حيث توصي الجهات الصحية بممارسة نشاط بدني معتدل لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا على الأقل.

إضافة إلى ذلك، فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد في رفع مستويات الكوليسترول الجيد وتحسين صحة القلب بشكل عام.

لذا، تخلص الدراسات إلى أن الأفوكادو لا يرفع الكوليسترول، بل قد يساهم في تحسين توازنه داخل الجسم عند تناوله ضمن نظام غذائي صحي. ومع ذلك، يظل نمط الحياة العام هو العامل الأهم في حماية القلب وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع الكوليسترول.