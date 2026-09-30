يامال يتغنى بمحمد صلاح: أسطورة ونجم خارق

خبرني - أشاد الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، بالنجم المصري محمد صلاح، ووصفه بأنه أحد أفضل اللاعبين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال يامال في تصريحات نقلتها صحيفة "فوتوماك" التركية عن وسائل إعلام مصرية: صلاح لاعب استثنائي وأسطوري ونجم خارق. إنه أحد أفضل اللاعبين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبرزت الصحيفة التركية إشادة نجم برشلونة بصلاح، بعدما وضعه ضمن قائمة أفضل اللاعبين الأفارقة الذين مروا على الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه.

وكان صلاح قد قضى سنوات طويلة في الملاعب الإنجليزية بقميص ليفربول، قبل انتقاله إلى طرابزون سبور التركي.

ويلعب يامال حالياً مع المصري حمزة عبدالكريم الذي انضم إلى صفوف برشلونة قادماً من الأهلي المصري.



