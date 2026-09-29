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مبابي ينجو من إصابة كانت ستنهي موسمه

  • 29 أيلول 2026
  • 23:52
مبابي ينجو من إصابة كانت ستنهي موسمه

خبرني - تجنب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، الخضوع لعملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال فوز منتخب بلاده على تركيا بهدف دون رد في دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن ريال مدريد بعد المباراة أن الفحوص الطبية التي خضع لها مبابي أظهرت إصابته بتمدد في الأنسجة الخلفية للركبة اليسرى، مؤكداً أن اللاعب سيخضع لمتابعة مستمرة.

وعاد مبابي إلى مدريد، حيث يواصل تلقي العلاج في مركز فالديبيباس، وسط آمال بعودته إلى الملاعب مع استئناف الدوري الإسباني في 10 أكتوبر المقبل حينما يلتقي النادي الملكي مع فياريال.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، الثلاثاء، أن مبابي لن يخضع للجراحة وسيواصل العلاج التحفظي، مشيرة إلى أن اللاعب تجنب إصابة أكثر خطورة خلال المباراة أمام تركيا.

وأضافت "آس" أن الفحوصات الطبية أظهرت أن استمرار مبابي في اللعب أمام تركيا كان من الممكن أن يعرضه لـ"إصابة خطيرة للغاية، من النوع الذي يمكن أن ينهي موسم اللاعب بالكامل".

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