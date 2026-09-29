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عُمان تحسم بطاقة نصف نهائي خليجي 27 بالقرعة بعد تساويها مع العراق

  • 29 أيلول 2026
  • 23:47
عُمان تحسم بطاقة نصف نهائي خليجي 27 بالقرعة بعد تساويها مع العراق

خبرني - حسم منتخب عُمان بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27، بعد اللجوء إلى القرعة لتحديد المتأهل على حساب منتخب العراق.

وجاءت القرعة عقب ختام منافسات المجموعة، التي شهدت فوز عُمان على الكويت بنتيجة 3-1، فيما خسر العراق أمام السعودية بهدفين دون رد.

وتساوى المنتخبان العُماني والعراقي في فارق الأهداف، بعدما سجل كل منهما 4 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف، ليصبح فارق الأهداف (-1) لكل منهما.

ولجأت اللجنة المنظمة إلى القرعة لحسم بطاقة التأهل، والتي ابتسمت في النهاية للمنتخب العُماني، ليواصل مشواره في البطولة ويبلغ الدور نصف النهائي من «خليجي 27».

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