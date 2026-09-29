150 شخصية عربية يزورون المناطق السياحية بمحافظة اربد

خبرني - ضمن فعاليات مؤتمر "فرسان وفارسات الرسالة" الدولي العاشر المنعقد في عمان تحت عنوان "فرسان السلام"، زارت وفد عربي يضم شخصيات مؤثرة اليوم الثلاثاء، بلدة كفرسوم في لواء بني كنانة، للاطلاع على المناطق الأثرية والسياحية.

واستهل الوفد الضيف الذي ضم 150 شخصية إعلامية وأكاديمية وبرلمانية وثقافية واقتصادية، ورائدات وشخصيات مؤثرة من عدد من الدول العربية، جولته بزيارة ديوان عشيرة العبيدات، حيث رحب رئيس الديوان، أحمد عبيدات، بالوفد العربي، مؤكدا أن أبواب الأردن مفتوحة للأشقاء والأصدقاء، وأن مثل هذه اللقاءات تتجاوز حدود المناسبة لتصبح جسورا للتعارف والتعاون.

واستعرض عبيدات، جانبا من تاريخ المنطقة، وما قدمه أبناؤها من تضحيات وإسهامات في مسيرة البناء الوطني، متوقفا عند سيرة الشيخ كايد المفلح العبيدات وما يمثله من حضور في الذاكرة الوطنية.

وأكد أن الأردن، بقيادته الهاشمية، ظل نموذجا في ترسيخ قيم السلم والسلام والأمن والأمان، ورسالة اعتدال تجمع ولا تفرق، مشددا على أن اللقاء بالأشقاء العرب في الأردن هو امتداد طبيعي للعلاقات التاريخية.

بدوره، تحدث الأديب محمد كنعان من فلسطين، عن متانة العلاقات الأردنية الفلسطينية، مشيدا بالمواقف الأردنية والهاشمية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأكد كنعان، أن الأردن وفلسطين تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية لا تنفصل، وأن مثل هذه اللقاءات تعزز وحدة الوجدان العربي.

من جهتها، أشارت رئيسة اتحاد المرأة العربية الأميركية الدكتورة كوثر عثمان الى ما تحمله الزيارة من رسائل محبة وتواصل، مشيدة بالمكانة التي تحظى بها المرأة الأردنية وإسهاماتها في مختلف المجالات، والكرم الأردني الذي وجدته في استقبال الوفد.

وتضمن برنامج الزيارة جولة سياحية وثقافية في عدد من المواقع التاريخية والطبيعية في لواء بني كنانة ومحافظة إربد، بهدف تعريف الضيوف بجمال المكان وثراء الأردن التاريخي والحضاري.

كما شملت الجولة زيارة محمية غابات اليرموك الطبيعية، وموقع أم قيس الأثري، وموقع أبيلا الأثري، وموقع معركة اليرموك الخالدة، في رحلة جمعت بين جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وقدمت للضيوف صورة عن التنوع السياحي والثقافي الذي تزخر به مناطق شمال الأردن.