ماراثون القراءة: 3 ملايين قارئ يطالعون 32 مليون صفحة

خبرني - أعلنت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية في ختام فعاليات ماراثون القراءة في نسخته السابعة مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم قراءة (32160396) صفحة من كتب متنوعة، وفي مختلف حقول المعرفة من قبل المشاركين من محافظات المملكة كافة.

ووفق بيان للمؤسسة، شارك أكثر من 3 ملايين قارئ وقارئة في فعاليات الماراثون هذا العام، والذي نظمته "شومان" تحت شعار "الأردن يقرأ"، وحضرته ضيفة الماراثون لهذا العام الروائية الكويتية بثينة العيسى.

وجاءت فعالية "ماراثون القراءة" بالتزامن مع اليوم الوطني للقراءة، والذي يصادف في 29 أيلول من كل عام، وانسجاما مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقراءة التي تبنّتها لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان بعنوان "نحو أردن قارئ".

ويهدف الماراثون إلى تشجيع القراءة، وإيجاد مجتمعات صغيرة لها، وتعريف القرّاء بكتب جديدة، ضمن أجواء يملؤها التعلم والمتعة، ويكرّس دور مكتبة عبدالحميد شومان في صناعة الثقافة ونشر الفعل القرائي، وجعله جزءًا من حياة روّادها.

وثمنت قسيسية جهود الشركاء الرئيسيين لمكتبة شومان، والذين أسهموا بشكل كبير في نجاح فعاليات الماراثون وهي وزارات التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والشباب والثقافة وأمانة عمان الكبرى.

وأكدت أن المؤسسة حرصت هذا العام على تفعيل وتعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في الماراثون من خلال تهيئة أماكن خاصة لهم وتوفير أجهزة بريل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مبينة أن مكتبات عبدالحميد شومان مؤهلة للاستخدام من قبل هذه الفئة بشكل متواصل.

ويتضمن الماراثون بالإضافة إلى قراءة الكتب المتنوعة، استضافة العديد من الأدباء والمثقفين والرواد في الشأن الثقافي للحديث حول الثقافة وتعزيز الفعل الثقافي في المملكة من خلال (استوديو الماراثون) الذي اُسْتُحْدِث منذ أربع سنوات، حيث يقوم الاستديو ببث مباشر للماراثون والفعاليات المرافقة له من مركز المؤسسة بجبل عمان.