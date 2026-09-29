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العراق يشكل لجنة للتفاوض مع الأردن بشأن استرداد الأموال وتسوية الديون

  • 29 أيلول 2026
  • 23:01
العراق يشكل لجنة للتفاوض مع الأردن بشأن استرداد الأموال وتسوية الديون

خبرني - شكّل مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء (29 أيلول 2026)، لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارة الخارجية والجهات القطاعية المختصة، للتنسيق مع الأردن بشأن استرداد الأموال العراقية الموجودة هناك وتسوية الديون وفق شروط نادي باريس.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن اللجنة ستعمل على التواصل مع الجانب الأردني لتأليف فريق مشترك بين البلدين، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لمعالجة ملف استرداد الأموال العراقية في الأردن.

وأضاف البيان أن عمل الفريق المشترك سيتضمن بحث تسوية الديون وفق شروط نادي باريس لتسوية المديونية العراقية، بما يحفظ حقوق العراق وفق القانون.

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