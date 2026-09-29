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  • الملكة رانيا العبدالله تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"

الملكة رانيا العبدالله تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"

  • 29 أيلول 2026
  • 22:38
الملكة رانيا العبدالله تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار تراكمات

خبرني - افتتحت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم، أسبوع عمان للتصميم في هنجر رأس العين في عمان، وذلك قبيل فتح فعاليات الأسبوع أبوابها أمام الزوار لمدة أسبوعين اعتباراً من الجمعة الثاني من تشرين الأول وحتى السابع عشر منه. 

وتقام فعاليات النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم الذي أُطلق عام 2016 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله، في خمسة مواقع رئيسية هي: رأس العين، وجبل اللويبدة، وجبل عمّان، وعراق الأمير، ومحافظة العقبة. ضمن برنامج مجاني يضم معارض وورش عمل وحوارات ومبادرات ثقافية متنوعة.

وتجولت جلالتها في الهنجر برفقة سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وعدد من أفراد العائلة المالكة والضيوف. واطلعت بحضور المديرين المشاركين لأسبوع عمّان للتصميم، سارة حجازين وبشر الطبّاع، على مجموعة من الأعمال والتصاميم الإبداعية لمصممين وفنانين من الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والسعودية والكويت والبحرين وقطر ومصر والهند وأرمينيا. 

ويُنظَّم أسبوع عمّان للتصميم للعام 2026 بالشراكة مع أمانة عمّان الكبرى، وتحت شعار "تراكمات" بمشاركة 220 مصمم وصانع ومبتكر من الأردن والمنطقة والعالم، يعرضون مجموعاتهم الإبداعية وأعمالهم، في 59 مساحة مشاركة، من خلال 204 فعالية.

‏وتستمد نسخة هذا العام موضوعاتها من تفاصيل الحياة اليومية، ومن أثر المكان والمواد والذاكرة في تشكيل ما يحيط بنا؛ مستكشفة كيفية تشكل التصميم وتطوره عبر الزمن، وتأثره بالمعرفة الموروثة والعمليات المادية، والاجتماعية، والبيئية، التي ينشأ ضمنها.

الملكة رانيا العبدالله تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار
الملكة رانيا العبدالله تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار

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