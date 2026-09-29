بقاعدة اللعب النظيف.. عُمان تهزم الكويت بثلاثية وتعبر لنصف نهائي خليجي 27

حقق المنتخب العُماني فوزا مثيراا وثمينا على نظيره الكويتي بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي “خليجي 27”.

وبهذا الانتصار، رفع المنتخب العُماني رصيده إلى 4 نقاط، ليتساوى مع المنتخب العراقي في المركزين الثاني والثالث خلف المنتخب السعودي متصدر المجموعة، في حين ودّع المنتخب الكويتي البطولة من المركز الأخير دون أي رصيد من النقاط.

ونجح “الأحمر العُماني” في انتزاع بطاقة التأهل رسميا إلى الدور نصف النهائي بفضل أفضلية قاعدة “اللعب النظيف”، بعد التساوي التام مع نظيره العراقي في عدد النقاط وفارق الأهداف.