*
الثلاثاء: 29 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بقاعدة اللعب النظيف.. عُمان تهزم الكويت بثلاثية وتعبر لنصف نهائي خليجي 27

  • 29 أيلول 2026
  • 22:34
بقاعدة اللعب النظيف عُمان تهزم الكويت بثلاثية وتعبر لنصف نهائي خليجي 27

حقق المنتخب العُماني فوزا مثيراا وثمينا على نظيره الكويتي بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي “خليجي 27”.

وبهذا الانتصار، رفع المنتخب العُماني رصيده إلى 4 نقاط، ليتساوى مع المنتخب العراقي في المركزين الثاني والثالث خلف المنتخب السعودي متصدر المجموعة، في حين ودّع المنتخب الكويتي البطولة من المركز الأخير دون أي رصيد من النقاط.

ونجح “الأحمر العُماني” في انتزاع بطاقة التأهل رسميا إلى الدور نصف النهائي بفضل أفضلية قاعدة “اللعب النظيف”، بعد التساوي التام مع نظيره العراقي في عدد النقاط وفارق الأهداف.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

السعودية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام
السعودية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام
  • 2026-09-29 22:23
السيسي: أمن دول الخليح أحد ثوابت السياسة الخارجية لمصر
السيسي: أمن دول الخليح أحد ثوابت السياسة الخارجية لمصر
  • 2026-09-29 19:20
صحيفة إيطالية ترصد طائرات مسؤولين عرب في أبو ظبي تزامنا مع وصول نتنياهو.. فهل التقاهم؟
صحيفة إيطالية ترصد طائرات مسؤولين عرب في أبو ظبي تزامنا مع وصول نتنياهو.. فهل...
  • 2026-09-29 15:04
سجال الخليج والجزر: طهران تصف مطالب أبو ظبي بـ
سجال الخليج والجزر: طهران تصف مطالب أبو ظبي بـ"سوء فهم"
  • 2026-09-29 10:04
الإمارات وإسرائيل تؤكدان الزيارة.. هآرتس: هذا ما طلبه نتنياهو من أبو ظبي
الإمارات وإسرائيل تؤكدان الزيارة.. هآرتس: هذا ما طلبه نتنياهو من أبو ظبي
  • 2026-09-29 00:23
وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان حماية أمن الملاحة وأوضاع اليمن
وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان حماية أمن الملاحة وأوضاع اليمن
  • 2026-09-28 23:36