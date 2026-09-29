وصفة شهيرة على تيك توك قد تسبب شللاً قاتلاً.. خبراء يحذرون

خبرني - حذر خبراء سلامة الأغذية وجهات صحية من وصفة منزلية رائجة على منصة "تيك توك" تقوم على تخمير الثوم في العسل بدعوى تعزيز المناعة، مؤكدين أنها قد تهيئ بيئة لنمو بكتيريا تسبب التسمم الوشيقي (البوتيولزم) القاتل، وأنها لا تصلح بديلاً عن المضادات الحيوية أو أدوية الفيروسات مع اقتراب موسم الإنفلونزا.

فقد انتشرت مؤخراً عشرات المقاطع المصورة التي حصد بعضها مئات الآلاف من الإعجابات، وروج فيها مؤثرون في مجالات العافية والطب البديل للمزيج بوصفه مضاداً حيوياً طبيعياً ومشروباً يخلص الجسم من السموم.

ورغم أن للثوم والعسل خصائص مضادة للميكروبات، فإن طريقة التحضير قد تنشط بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" الموجودة بشكل شائع في المكونين، بحسب ما أورده موقع "ساينتفك أميركان" العلمي.



خطر الثوم مع العسل

وقالت كارين ليبلانك، المتحدثة باسم وزارة الصحة الكندية، إن تخمير الثوم في عسل غير مبستر بدرجة حرارة الغرفة قد يشكل خطراً للإصابة بالتسمم الوشيقي، مضيفة أن حفظ الخليط في درجة حرارة الغرفة قد يزيد هذا الخطر.

كما أوضحت جوي غيل وايت-كوسيك، أستاذة سلامة الأغذية في جامعة ولاية أوريغون، أن هذه البكتيريا تنمو في بيئات منخفضة الأكسجين وتحتاج إلى مستويات حموضة محددة، وأن العسل والثوم من الأغذية التي يمكن أن تعيش فيها، وبيّنت أن العسل لا يحتوي على ماء حر كاف لنمو أي بكتيريا، ولذلك يحفظ نفسه ولا يتعفن.

غير أن الجمع بين المكونين يغير المعادلة، إذ يمكن للبكتيريا الموجودة في العسل أن تسحب الماء من الثوم وتبدأ في التكاثر. وإذا لم تخفض عملية التخمير حموضة الخليط بسرعة كافية، فإن نمو البكتيريا يتسارع أكثر.

سموم تهاجم الأعصاب

فعند تناول الخليط قد تدخل إلى الجسم سموم تهاجم الأعصاب، وتتسبب بحسب طريقة دخولها في ضعف العضلات واضطراب النطق وصعوبة التنفس وآلام المعدة والإسهال والغثيان والقيء، وقد تؤدي في الحالات الشديدة إلى الوفاة. وقالت وايت-كوسيك إن السم يمارس تأثيراً يسبب الشلل، ومن أبرز أهدافه الحجاب الحاجز، ما يؤدي إلى توقف التنفس.

ورغم أن المرض نادر، إذ سجلت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأميركية 243 حالة مؤكدة و30 حالة محتملة في عام 2021، وهو أحدث عام تتوافر عنه البيانات، فإن 181 حالة من بين الحالات المؤكدة والمحتملة كانت بين الرضع، وهو أعلى معدل منذ بدء جمع البيانات عام 1976. ويعود ذلك إلى أن الميكروبيوم المعوي لدى الرضع لم يطور بعد آليات الدفاع اللازمة، بينما يكون جهاز البالغين المناعي وميكروبيومهم في الغالب قادرين على مقاومة البكتيريا.

هذا وأشارت هايدي دابريتز، عالمة الوبائيات في برنامج علاج التسمم الوشيقي لدى الرضع والوقاية منه التابع لإدارة الصحة العامة في كاليفورنيا، إلى وجود حالات موثقة قليلة لاستعمار البكتيريا أمعاء البالغين، معظمها في كندا، ارتبطت بزبدة الفول السوداني، إضافة إلى حالة رضيع واحد في بريطانيا عام 2024. وفي حالات نادرة قد تواصل البكتيريا نموها لدى البالغين.

الأفضل تناولهما طازجين

لكن رغم أن المرض قابل للعلاج عند طلب الرعاية الطبية، فقد يكون مميتاً إذا ترك دون علاج، وأكدت وايت-كوسيك أن المصاب الذي لا يصل إلى المستشفى ولا يحصل على مضاد السموم قد يفقد حياته.



وحذرت ليبلانك من الاعتماد على العلاجات المنزلية بديلاً عن الأدوية المعتمدة، ونصحت من يظن أنه بحاجة إلى مضاد حيوي أو دواء مضاد للميكروبات باستشارة أخصائي الرعاية الصحية، مشددة على أن هذه الأدوية، ومنها المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات، لا ينبغي استخدامها إلا بوصفة طبية.

ورأت وايت-كوسيك أن الاستفادة من الثوم والعسل تكون أكبر بتجنب التخمير وتناولهما كما هما، إذ تتوافر أفضل قدرة لمضادات الأكسدة عندما يكونان طازجين وغير مطبوخين، ويمكن ببساطة تناول فص الثوم. وأضافت أن العسل الخام لا يجوز إعطاؤه للرضع دون عمر سنة بسبب احتمال الإصابة بالتسمم الوشيقي.