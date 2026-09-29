مانشستر سيتي يرد على قرار لجنة الدوري الإنجليزي

خبرني - أعرب نادي مانشستر سيتي عن خيبة أمله ودهشته من الرأي الصادر عن لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي تم نشره اليوم مؤكدا تمسكه بموقفه في القضية المثارة ضده.

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانا رسميا بشأن أزمة مانشستر سيتي بانتهاك قواعد "البريميرليغ" في 114 قضية تم التحقيق فيها تعود لتسعة مواسم امتدت من موسم 2009-10 إلى 2017-18.

وأكد النادي في بيان رسمي أنه غير مسؤول عن الاتهامات الموجهة إليه من جانب رابطة الدوري الإنجليزي مشيرا إلى امتلاكه أدلة وصفها بأنها شاملة وقاطعة تدعم جميع مواقفه المتعلقة بالقضية.

وقال النادي في بيان رسمي: "مانشستر سيتي بريء من الاتهامات التي وجهها إليه الدوري الإنجليزي الممتاز وهناك مجموعة شاملة من الأدلة القاطعة التي تدعم جميع مواقف النادي المتعلقة بهذه القضية".

وأضاف: "وبناء على ذلك سيواصل النادي تحركه بلا هوادة وعند الضرورة بشكل استباقي أمام جميع الجهات التنظيمية والقانونية المختصة".

وتابع البيان: "سيتابع مانشستر سيتي الآن مسارات الاستئناف المتاحة أمامه استنادا إلى أن الرأي يتضمن أخطاء جوهرية واضحة في القانون والمبادئ والوقائع وأنه غير سليم".

وأوضح مانشستر سيتي أن الإجراءات التي بدأها الدوري الإنجليزي لا تزال مستمرة ولم تستكمل جوانب مهمة منها حتى الآن.

وبحسب البيان تضمنت المخالفات استخدام اتفاقيات وعقود وصفتها الرابطة بأنها وهمية مع عدد من الشركاء التجاريين وهو ما اعتبرته اللجنة وسيلة أدت إلى تضخيم إيرادات النادي بصورة مصطنعة إلى جانب تقليل بعض التكاليف.

كما أشارت رابطة الدوري الإنجليزي إلى ثبوت مخالفات أخرى تتعلق بالالتزامات المالية للنادي خلال الفترة نفسها.

