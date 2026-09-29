خبرني - أعلن المفوّض الأوروبي للطاقة دان يورغنسن، الثلاثاء، في اجتماع لوزراء الطاقة في دبلن، أنّ الاتحاد الأوروبي يتوقع "أسعارا مرتفعة للغاية" للطاقة هذا الشتاء، مؤكدا في الوقت ذاته أنّه لا يتوقع مواجهة مشاكل في الإمدادات.

وقال يورغنسن "لا شك في أننا نتجه نحو شتاء صعب"، مقترحا تأجيل تطبيق القواعد الجديدة التي تحدّ من انبعاثات غاز الميثان لمدة عام واحد في محاولة "لتخفيف" الضغط على أسواق الطاقة.

واقترح يورغنسن تأجيل تطبيق قواعد جديدة تحدّ من انبعاثات غاز الميثان لمدة عام واحد في محاولة "لتخفيف" الضغط على أسواق الطاقة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب بروكسل في وقت سابق بتأجيل تطبيق هذا القانون. وسيتم تقديم مقترح إرجاء العمل به من عام 2027 إلى 2028 أمام الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

ويُلزم هذا القانون الشركات المستوردة للمحروقات في أوروبا بمراقبة انبعاثاتها من الميثان، وهو من الغازات الدفيئة التي تسبب تلوثا شديدا، والتصريح عنها.

ويعارض عدد من الدول المنتجة للوقود الأحفوري وعلى رأسها الولايات المتحدة هذا القانون، محذرة من أنه قد يؤثر على صادراتها.

وكانت منظمات بيئية حذرت من تأجيل هذه الخطوة، مؤكدة أن ذلك لن يكون له أي تأثير على أسعار الطاقة، لكنه سيشكل تراجعا جديدا في السياسة المناخية الأوروبية.

