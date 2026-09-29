السعودية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام

خبرني - جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، وذلك خلال مشاركة بعثتها الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، في النقاش العام تحت البند السابع المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وأكدت المملكة في بيان ألقاه المدير العام للإدارة العامة للشؤون الإنسانية والإدارة العامة لشؤون الوظائف الدولية والترشيحات بوزارة الخارجية الدكتور سالم القحطاني، إدانة المملكة بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان الحماية الكاملة للمدنيين.

كما أعرب عن إدانة المملكة للتوسع في الأنشطة الاستيطانية وإرهاب المستوطنين، مجددًا الرفض القاطع لأي تدابير تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، أو أي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضح القحطاني أن السعودية تثمن اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين، وما تبع ذلك مؤخرًا من تعزيز إجراءات المساءلة، بما فيها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

ومع مرور عام على اعتماد إعلان نيويورك، جدد القحطاني تأكيد ما جاء في بيان الرؤساء المشاركين للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، من أن غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تمثل وحدة إقليمية فلسطينية واحدة، وأنه يجب إنهاء الاحتلال.

وجددت المملكة تأكيدها أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، ودعم حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.