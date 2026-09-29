توزيع 2000 كتاب ومجلة من منشورات وزارة الثقافة خلال ماراثون القراءة في إربد

خبرني - انطلقت في محافظة إربد اليوم الثلاثاء، فعاليات ماراثون القراءة، الذي تنظمه مديرية ثقافة محافظة إربد، بهدف تعزيز ثقافة القراءة وتشجيع أفراد المجتمع، لاسيما الأطفال، على القراءة والاطلاع والاستفادة من الإصدارات الثقافية والمعرفية.

وشهد الماراثون توزيع نحو 2000 كتاب ومجلة من منشورات وزارة الثقافة في مركز إربد الثقافي ومكتبة الحسين بن طلال، تشمل إصدارات مخصصة للكبار والأطفال، ومجموعة من المجلات الثقافية، بما يتيح لرواد الماراثون اختيار الكتب التي تتناسب مع اهتماماتهم وأعمارهم.

كما تضمنت فعاليات الماراثون تنظيم مسابقة ثقافية للأطفال من رواد الفعالية، وتوزيع جوائز تشجيعية عليهم، بالتعاون مع جمعية "أقحوان ملكا"، بهدف تحفيز الأطفال على القراءة وجعلها تجربة تفاعلية تجمع بين المعرفة والمتعة والمنافسة الإيجابية.

وقال مدير ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول، إن إطلاق ماراثون القراءة يأتي في إطار جهود المديرية لتعزيز ثقافة القراءة وإتاحة الكتاب أمام مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن الوصول بالكتاب إلى الأطفال والشباب يشكل محوراً أساسياً في البرامج الثقافية التي تنفذها المديرية.

وأضاف، إن توزيع 2000 كتاب ومجلة من منشورات وزارة الثقافة يمثل فرصة لتعزيز حضور الكتاب في المجتمع، وإتاحة الإصدارات الثقافية والمعرفية أمام القراء، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات والجمعيات الثقافية في تنفيذ الفعاليات التي تسهم في نشر المعرفة وتشجيع القراءة لدى الجميع.

وأشار إلى أن تنظيم المسابقة الثقافية للأطفال وتقديم الجوائز لهم يأتي بهدف تحفيزهم على القراءة منذ الصغر، واكتشاف مواهبهم وقدراتهم المعرفية والثقافية، مؤكداً استمرار مديرية ثقافة إربد في تنفيذ برامج وفعاليات تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتعزز دور المراكز الثقافية والمكتبات بوصفها فضاءات للمعرفة والتعلم والتفاعل المجتمعي.