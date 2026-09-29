العاهل المغربي يعين سيدة رئيسة للوزراء كأول امرأة تشغل المنصب

خبرني - عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، الثلاثاء، فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد.

ووفقاللوكالة الأنباء المغربة، جاء تعيين المنصوري بعد تصدر حزبها الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي لتيار الوسط الليبرالي نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 23 أيلول.

وقالت الوكالة: " تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هـ الموافق 29 شتنبر 2026 م بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته، بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة، وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة ".