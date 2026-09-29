العراق يستأنف رحلاته إلى إيران باستثناء أميركي.. وروسيا ترفض انسحاب طهران من المعاهدة النووية

خبرني - أعلنت وزارة النقل العراقية الثلاثاء أن الخطوط الجوية العراقية تستعد لاستئناف رحلاتها إلى إيران في أكتوبر/تشرين الأول، عقب تعليقها في ظل العقوبات الأمريكية التي تفرض قيوداً على الخدمات المقدمة لشركات الطيران الإيرانية.

وأوضحت الوزارة أن العراق حصل على استثناء خاص يسمح للخطوط الجوية العراقية بتشغيل رحلات إلى إيران.

وأوقف العراق يوم الجمعة الرحلات من إيران وإليها تماشياً مع العقوبات الأمريكية، وسعت الحكومة للحصول على استثناءات للسفر المتعلق بالزيارات الدينية والعلاج الطبي والتعليم.

وقالت وزارة النقل إن الرحلات في الشهر المقبل ستنطلق في البداية من "مطار النجف الدولي بعد استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة".

وقال مصدر في وزارة النقل العراقية إن وزارة الخزانة الأمريكية هي التي منحت الإعفاء وسيستمر شهراً. وأضاف المصدر أن عدد الرحلات المسموح بها لم يتحدد بعد.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن بغداد قدمت ضمانات تشمل فحص المسافرين وتبادل المعلومات، إلى جانب إجراءات تحول دون استخدام الرحلات في نقل أسلحة أو أشخاص خاضعين لعقوبات أو أموال غير مشروعة.

موسكو لا ترغب بانسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية



قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، إن روسيا لا ترغب بانسحاب طهران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وجاء تصريح بيسكوف رداً على تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن احتمال انسحاب طهران من المعاهدة التي تُلزم أعضاءها بعدم تطوير أو حيازة أسلحة نووية، وفق ما نقلت وكالة رويترز.



يأتي هذا في الوقت الذي غادر فيه عباس عراقجي الولايات المتحدة، فجر الثلاثاء، عائداً إلى طهران بعد لقاءات ومشاورات مكثفة عقدها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 81، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وقبل مغادرته نيويورك، التقى عراقجي بالوسيط القطري في إطار المحادثات الهادفة إلى إنهاء الصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعرب عراقجي عن أمله في تلقّي رد واشنطن النهائي عبر الدوحة، الثلاثاء، وذلك في ظل مساعٍ جديدة لإنهاء الحرب، موضحاً أن قنوات الوساطة القطرية والباكستانية اكتسبت طابعاً أكثر جدية بعد طرح إيران خطتها.

وقال مساء الاثنين إن إيران ناقشت مع وسطاء قطريين أفكاراً ستُعرض على الولايات المتحدة.

وسبق أن أعلن الرئيس دونالد ترامب رفضه الخطة الجديدة التي طرحتها إيران على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، لكن طهران أعلنت أنها ما زالت تنتظر ردّاً رسمياً من الولايات المتحدة عبر الوسطاء.

وبالتزامن مع المساعي الدبلوماسية، أطلق مسؤولون إيرانيون سياسيون وعسكريون منذ يوم الاثنين سلسلة تصريحات تضمنت تهديدات جديدة بردّ قاسٍ على الولايات المتحدة وعلى دول المنطقة.



وصرّح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء قائلاً: "على أمريكا وسائر الدول أن تعلم، كما قلنا سابقاً، أنه في المنطقة التي لا نبيع فيها نفطنا، لن يبيع أحد نفطه، وإذا لم يتحقق أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن".

ويُعد هذا التهديد الثاني للنفط وأمن البنى التحتية في المنطقة - فيما فُهم أنه موجّه ضد الدول العربية التي تتهمها إيران بالمساهمة في الحرب ضدها - بعد تصريح قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي يوم الأحد.

وقال حاتمي: "إذا لم تتمكن إيران من التجارة، وإذا لم ​تتمكن إيران من العيش، فلن ​يتمكن ⁠أحد من التجارة أو العيش. ومضيق هرمز هو مضيق كرامتنا وشرفنا، ولن ⁠يُسمح ​لأعداء البلاد باستخدام هذا ​الممر اللوجستي الرئيسي مع حرمان الشعب الإيراني".

وفي مؤتمره الصحافي، حضّ المتحدث باسم الخارجية القطرية إيران على عدم استهداف دول الخليج والأردن، مشددا على أن هذه الدول "لم يكن خيارها أن تكون طرفا في هذه الحرب".

وتابع ماجد الأنصاري: "قررت إيران أن تقصف دولنا نتيجة للحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. على الحكومة والمسؤولين في إيران أن يقرروا إبعاد الدول عن هذه الحرب واتخاذ موقف واضح بعدم الاعتداء على جيرانهم".

ووصف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي، ​اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "كاذب ‌كبير" متهماً إياه بإخفاء الحقائق عن الأمريكيين فيما يتعلق بالبرنامج النووي والحصار الإيراني لإمدادات الطاقة من ​الخليج، وفقاً لتعبيره.

وفي حديث لوكالة "إرنا" قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إبراهيم عزيزي إن "تورط" الولايات المتحدة مجدداً "في حسابات خاطئة وإقدامها على خطوة تتعارض مع مصالح إيران وأمنها القومي، سيواجه ردوداً موجعة وضربة قاصمة من الجمهورية الإسلامية".

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية أمس تصريحاً جديداً للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، قال فيه إن "تلك الأيام الماضية التي يتمنى عدونا إعادتنا إليها قد ولّت، ولن تتكرر أبداً".