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ترمب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً جداً

  • 29 أيلول 2026
  • 21:43
ترمب الحرب مع إيران ستنتهي قريباً جداً

خبرني -  قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، إن الحرب مع إيران ستنتهي "قريباً جداً"، مجدداً تأكيده أن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها، بالتزامن مع استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء لإنهاء الحرب.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة "ستنتصر" في الحرب مع إيران، مؤكداً أن الأمر "سيجري بسرعة"، فيما أشار إلى أن أسعار الوقود ستتراجع بعد انتهاء الحرب. وتأتي تصريحاته في وقت لا تزال فيه المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين مستمرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي المقابل، قال مسؤول أميركي إن المحادثات مع إيران عبر الوسطاء كانت "إيجابية وبنّاءة"، لكنه أكد أن أي اتفاق يتطلب معالجة الملف النووي الإيراني. وبحسب التقارير، تجري اتصالات عبر وسطاء قطريين وباكستانيين، فيما التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وسطاء قطريين في نيويورك لبحث مقترح يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات.

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