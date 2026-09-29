سر غياب النجوم العالميين عن مهرجان القاهرة السينمائي

خبرني - كشف الفنان المصري حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن سبب عدم استضافة نجوم السينما العالميين خلال فعاليات المهرجان.

وأوضح أن الأمر يرتبط بالتكاليف المالية المرتفعة التي لا تتناسب مع الميزانية المرصودة.

وكشف حسين فهمي، خلال تصريحات إعلامية، أن بعض النجوم العالميين يطلبون مبالغ تصل إلى ملايين الدولارات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الدورة الـ47 من المهرجان ستشهد حضور نجم صيني كبير.

وقال حسين فهمي، خلال جلسة حوارية مع عدد من الصحفيين، إن أقل مبلغ يطلبه مشاهير العالم مقابل الحضور يبلغ نحو نصف مليون دولار، مؤكدًا أن هذا المبلغ لا يستطيع حتى الرعاة توفيره، وفق تعبيره.

وأشار رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إلى أن إدارة المهرجان تعمل بالتوازي على تعزيز التعاون السينمائي مع الصين، من خلال عدد من الشراكات في مجالات الإنتاج وتسهيل عمليات التصوير والتوزيع.

كما تتضمن أوجه التعاون تنظيم عروض خاصة للأفلام المصرية في الصين، إلى جانب إقامة عروض للأفلام الصينية في مصر، بما يعزز التبادل السينمائي بين البلدين.

وتقام الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في العاصمة المصرية خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، برئاسة الفنان حسين فهمي.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن التفاصيل الكاملة للدورة الـ47 يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2026.