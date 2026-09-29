المدن الصناعية الأردنية تطلق مجلس الشراكة لتعزيز التواصل مع المستثمرين

ياسين: المجلس إطار مؤسسي لحل قضايا المستثمرين

ياسين : المجلس يتوافق مع رؤية المدن الصناعية للفترة المقبلة

عبيدات : المجلس يمثل مساحة لتبادل الخبرات

عبيدات : المجلس يضم ممثلين من 9 مدن صناعية عاملة.

خبرني - أطلقت شركة المدن الصناعية الأردنية الاجتماع الأول لمجلس الشراكة، الذي يضم مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وممثلين عن المستثمرين القائمين في مختلف المدن الصناعية المنتشرة في اغلب من محافظات المملكة، وذلك في إطار حرص الشركة على تعزيز التواصل المباشر مع القطاع الصناعي وترسيخ نهج الشراكة مع المستثمرين، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال والخدمات المقدمة داخل المدن الصناعية الأردنية.



وقال رئيس مجلس اداره الشركة السيد عبيد ياسين ان تأسيس مجلس الشراكة ثمرةً لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات والزيارات الميدانية التي عقدها مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية والإدارة التنفيذية مع المستثمرين في مختلف المدن الصناعية، حيث شكلت هذه اللقاءات منصة للاستماع المباشر إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم والتحديات التي تواجه استثماراتهم، ومناقشة فرص التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية المقدمة لهم.



وبين السيد عبيد ياسين ان مجلس الشراكة يهدف إلى إيجاد إطار مؤسسي مستدام للحوار والتواصل بين شركة المدن الصناعية الأردنية والمستثمرين ، بما يتيح بحث القضايا والملاحظات والتحديات والأمور المرتبطة بالمستثمرين القائمين داخل المدن الصناعية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها ضمن الأطر الممكنة، إلى جانب تبادل الآراء والمقترحات التي من شأنها تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية المدن الصناعية.



من جانبه قال مدير عام شركة المدن الصناعية السيد عدي عبيدات ان المجلس سيسهم في الانتقال بالتواصل من اللقاءات والزيارات الميدانية إلى إطار مؤسسي مستمر يتيح المتابعة المنتظمة للقضايا والموضوعات ذات الأولوية، ويعزز سرعة تبادل المعلومات والملاحظات والاستجابة للاحتياجات التي تبرز في مختلف المدن الصناعية.



واضاف السيد عدي عبيدات بأن مجلس الشراكة يشكل مساحة لتبادل الخبرات والتجارب بين المستثمرين من مختلف المدن الصناعية، وتعزيز العلاقات المهنية بينهم وبين إدارة الشركة، بما يرسخ ثقافة الحوار والتشاركية ويتيح الاستفادة من الملاحظات والتجارب العملية للمستثمرين في تطوير الخدمات وتحسين مستوى الأداء، ومن شأن هذا النهج أن يعزز الثقة والتعاون بين الشركة والمستثمرين، ويؤسس لشراكة أكثر فاعلية واستدامة تقوم على التواصل المباشر والعمل المشترك.

وبين السيد عبيدات إن المجلس يضم في عضويته ممثلين عن مستثمرين صناعيين في كافة مواقع المدن الصناعية بقطاعات انتاجية مختلفة التي تتبع للشركة وعددها (9) مدن صناعية.



من جانبهم اشاد مستثمروا المدن الصناعية بإطلاق المجلس الذي سيمثل ثمرة للشراكة القائمة ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون لمواجهة التحديات التي تعترض سير الاستثمارات الصناعية.



وشهد الاجتماع الأول إطلاق الوثيقة التأسيسية لمجلس الشراكة، التي تمثل الإطار الناظم لعمل المجلس، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماعات دورية تجمع أعضاء المجلس، بما يضمن استمرارية التواصل ومتابعة القضايا والمقترحات التي يطرحها المستثمرون، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التطوير في المدن الصناعية.





يذكر أن إطلاق مجلس الشراكة يأتي انسجاماً مع دور شركة المدن الصناعية الأردنية في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية في المملكة، وتعزيز انتشار النشاط الصناعي في مختلف المحافظات، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية المحلية، وتواصل الشركة العمل على تطوير مدنها الصناعية والارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية المقدمة للمستثمرين، بما يعزز مكانة المدن الصناعية كإحدى الأدوات التنموية الداعمة لمسيرة النمو الاقتصادي والصناعي في الأردن.