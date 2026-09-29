أندريا طايع تروي تفاصيل صادمة.. اكتشفت خيانة حبيبها مع 4 فتيات

خبرني - كشفت الفنانة اللبنانية أندريا طايع تفاصيل صادمة عن علاقتها العاطفية السابقة، مؤكدة أنها اكتشفت تعرضها للخيانة من حبيبها مع 4 فتيات.

وقالت أندريا طايع، خلال تصريحات تليفزيونية، إنها خاضت علاقة عاطفية مع أحد الأشخاص، قبل أن يفاجئها برغبته في عدم استكمال العلاقة، دون أن يكشف لها السبب الحقيقي وراء قراره.

وأضافت أنها فوجئت بعد مرور شهرين على الانفصال بحقيقة ما حدث، بعدما علمت أن حبيبها السابق كان على علاقة بأربع فتيات خلال فترة ارتباطهما، وكانت المفاجأة الأكبر أن إحدى هؤلاء الفتيات كانت صديقتها.

وأوضحت أندريا أنها لم تكن تتوقع أن تكون صديقتها من بين الأشخاص الذين ارتبط بهم حبيبها أثناء علاقتهما، وهو ما جعل اكتشاف الأمر أكثر صدمة بالنسبة لها.

وتحدثت الفنانة اللبنانية عن تفاصيل التجربة قائلة إنها لم تعرف حقيقة الخيانة إلا بعد انتهاء العلاقة، مشيرة إلى أن صدمة معرفتها بهوية الفتاة كانت كبيرة، خاصة أنها كانت من المقربين إليها.

وعلى الصعيد الفني، لفتت أندريا طايع الأنظار من خلال تجسيدها شخصية مريم في مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»، الذي عُرض عبر منصة نتفليكس، وشاركت في بطولة موسميه الأول والثاني.

كما خاضت تجربة البطولة المطلقة من خلال مسلسل «مش مهم الاسم» عام 2024، وشاركت في العمل إلى جانب الفنان معتصم النهار.

وشملت تجاربها الفنية أيضًا المشاركة في الفيلم الألماني «Mond»، إلى جانب ظهورها في الموسم الأخير من برنامج «THE VOICE KIDS»، الذي ضمت لجنة تحكيمه عددًا من الفنانين، من بينهم رامي صبري وداليا مبارك والشامي.