عروس مواليد (2004) تضع شرطا غير معتاد للزواج.. إما بها وصديقتها معا أو لا

خبرني - أثارت قصة عروس عراقية من مواليد عام 2004، تنحدر من كركوك، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول حديث عن وضعها شرطا غير معتاد أمام شاب تقدم للزواج منها.

وبحسب الرواية المتداولة، اشترطت العروس على الشاب، في حال رغبته بالزواج منها، أن يتزوج صديقتها أيضا، مبررة ذلك بقوة العلاقة التي تجمعهما واعتيادهما على قضاء معظم الوقت معا.

وتداول مستخدمون القصة على نطاق واسع، وسط تعليقات متباينة حول هذا الشرط، بين من اعتبره موقفا غير مألوف في طلبات الزواج، وآخرين تساءلوا عن طبيعة العلاقة التي دفعت العروس إلى طرح مثل هذا الشرط.

ولم تتضمن الرواية المتداولة معلومات مؤكدة حول الأسباب الفعلية وراء وضع الشرط، كما لم يتضح ما إذا كان الشاب قد وافق عليه أو اتخذ موقفا منه.

وأثارت القصة، في المقابل، نقاشا بين المتابعين حول حدود تأثير علاقات الصداقة على قرارات الزواج، في ظل اختلاف واضح في الآراء بشأن الموقف المتداول.