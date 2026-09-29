سامسونغ تضخ مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

خبرني - تعتزم شركة سامسونغ للإلكترونيات وشركاتها التابعة، استثمار مليار دولار أمريكي في شركة "هيليكس ديجيتال إنفراستركتشر".

شركة "هيليكس ديجيتال إنفراستركتشر" متخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أطلقتها شركة الاستثمار العالمية "كيه كيه آر" بدعم من شركة "إنفيديا" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت سامسونغ للإلكترونيات الثلاثاء أنها ستستثمر 500 مليون دولار أمريكي، بينما ستساهم كل من "سامسونغ سي آند تي"، و"سامسونغ إس دي إس"، و"سامسونغ إس دي آي"، و"سامسونغ لايف إنشورانس"، و"سامسونغ فاير آند مارين إنشورانس" بالمبلغ المتبقي.

ووفق شبكة سي إن بي سي، يأتي هذا الاستثمار في إطار سعي "هيليكس" لمواجهة المنافسة المتزايدة في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال استهداف كل من نشر مراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة اللازمة لدعمها.

كما تتيح هذه الصفقة لسامسونغ الاستفادة من إمكانيات شركاتها التابعة، والتي تشمل أشباه الموصلات وأنظمة التبريد، وصولاً إلى بناء مراكز البيانات والبطاريات، في إطار سعي المجموعة لتوسيع دورها في بناء البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم سامسونغ للإلكترونيات بنسبة 2.13% صباح الثلاثاء، بينما انخفض مؤشر "كوسبي" القياسي بنسبة 0.53%.

وتركز "هيليكس"، التي انطلقت في يونيو، على البنية التحتية اللازمة لدعم الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات فائقة التوسع، وتوليد الطاقة، وبنية النقل والتوزيع، وشبكات الألياف الضوئية.

ويقود الشركة آدم سيليبسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون ويب سيرفيسز.

وتُعدّ كلٌّ من شركة كي كي آر، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وشركة إنفيديا، وشركة فيسترا الأمريكية للطاقة، من المستثمرين المؤسسين لشركة هيليكس.

ويُضاف هذا الاستثمار الأخير إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي سبق تخصيصها للشركة، وفقًا لشركة كي كي آر.وقالت سامسونغ إن هذا الاستثمار سيُسهم في تسريع التوسع العالمي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع هيليكس، وتعزيز التعاون بين الشركات المشاركة.

وقد استثمرت كي كي آر أكثر من 75 مليار دولار أمريكي عالميًا في البنية التحتية الرقمية والطاقة، حيث ضخت الشركة الاستثمارية حوالي 9 مليارات دولار أمريكي في كوريا منذ عام 2009.