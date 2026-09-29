ثقة المستهلك الأمريكي تهوي لأدنى مستوى منذ 2014

خبرني - انخفضت ثقة الأمريكيين في الاقتصاد إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد خلال هذا الشهر، وذلك في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وركود الأجور وسط الحرب الدائرة في إيران.

وأعلنت مؤسسة "كونفرنس بورد" الثلاثاء أن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع بمقدار 6.7 نقطة ليصل إلى 81.9 نقطة في سبتمبر/أيلول، هبوطا من 88.6 نقطة في أغسطس/آب.

ويُعد هذا أدنى مستوى يسجله استطلاع المؤسسة منذ أبريل/نيسان 2014، كما أنه يقل عن أدنى مستوى سُجل خلال فترة الجائحة.

وفقا لوكالة أسوشيتد برس، تراجعت آراء المشاركين في الاستطلاع بشأن وضعهم الحالي بمقدار 7.9 نقطة لتصل إلى 109.3 نقطة، كما انخفضت نظرتهم المستقبلية على المدى القصير بمقدار 5.9 نقطة لتصل إلى 63.6 نقطة.

ولا يزال الأمريكيون يشعرون بالقلق وعدم الارتياح تجاه الوضع الاقتصادي بعد 5 سنوات من ارتفاع معدلات التضخم؛ وهو ما قد يشكل خطراً على الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي تفصلنا عنها فترة تزيد قليلاً عن شهر واحد.

واتسمت الردود المكتوبة في استطلاع المؤسسة -التي جُمعت بياناتها في الفترة من 1 إلى 23 سبتمبر/أيلول- بالتشاؤم في الغالب هذا الشهر، مع تكرار الإشارة إلى ارتفاع تكاليف الوقود والسلع والخدمات.

ثقة المستهلك

قالت كبيرة الاقتصاديين في "مؤتمر الأعمال" (Conference Board)، دانا بيترسون: "شهد مؤشر ثقة المستهلك تراجعاً ملحوظاً في شهر سبتمبر/أيلول، وذلك عقب شهرين من الضعف التدريجي"، مضيفةً أن نظرة المستهلكين لظروف الأعمال الراهنة تحولت إلى السلبية لأول مرة منذ سبتمبر/ايلول 2024.

واصل ترامب تحميل سلفه الديمقراطي جو بايدن مسؤولية ارتفاع الأسعار، رغم أن معدلات التضخم قد ارتفعت منذ تولي ترامب منصبه في العام الماضي.

أفادت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر بأن معدل التضخم الاستهلاكي قد تسارع خلال الشهر الماضي، كما شهدت أسعار الوقود ارتفاعاً حاداً مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة العمل الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3.4% الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهي النسبة ذاتها المسجلة في شهر يوليو/تموز.

ومع ذلك، تسارعت وتيرة التضخم على أساس شهري، إذ قفزت التكاليف بنسبة 0.4% مقارنة بشهر يوليو/تموز، وهو ما يعادل 4 أضعاف الزيادة البالغة 0.1% التي سُجلت في الشهر السابق.

سعر الفائدة

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة القياسي قبل أسبوعين -للمرة الأولى منذ عام 2023- في مسعى لكبح جماح التضخم المرتفع والمستعصي، كما ألمح البنك المركزي إلى احتمالية إقرار زيادة أخرى في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وقد أدت هذه الزيادة -التي بلغت ربع نقطة مئوية- إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي ليصل إلى نحو 3.9%، ومن شأن ذلك أن يؤدي بمرور الوقت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الخاصة بالقروض العقارية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان.

ليست أسعار البنزين — التي يبلغ متوسطها حالياً 4.46 دولار للغالون من النوع العادي — هي الوحيدة التي تشهد ارتفاعاً؛ فقد قفزت أيضاً في شهر أغسطس/آب أسعارُ الأجهزة المنزلية، وخدمات إصلاح السيارات، وخدمات الهاتف اللاسلكي.

سجل أحدث قياس لمؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي — وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) — ارتفاعاً بنسبة 3.7% في شهر يونيو/حزيران مقارنة بالعام السابق.

نفقات الاست هلا ك الشخصي

ويمثل هذا انخفاضاً عن معدل الزيادة السنوية المسجل في مايو/أيار والبالغ 4.1%، ولكنه يظل أعلى من نسبة 2.8% التي سُجلت قبل اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير/شباط؛ علماً بأن النسبة كانت تبلغ 2.5% عند تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني 2025.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس/آب الأربعاء.

وذكر المجلس أن نظرة المستهلكين لسوق العمل الحالية قد تدهورت أيضاً في سبتمبر/أيلول، لكنها ظلت في النطاق الإيجابي. وقد أشار المشاركون في الاستطلاع بشكل عام إلى توقعهم ارتفاع دخل أسرهم، وإن كان ذلك الارتفاع أقل مما كان عليه في الأشهر السابقة.

وقد شهد سوق العمل الأمريكي انتعاشاً في شهر أغسطس/آب، حيث أضاف أصحاب العمل 162 ألف وظيفة — وهو رقم فاق التوقعات — مما وضع حداً لصيف اتسم بضعف وتيرة التوظيف.

وظل معدل البطالة منخفضاً عند مستوى 4.1%، غير أن جزءاً من هذا الاستقرار يُعزى إلى توقف أعداد كبيرة من الأشخاص عن البحث عن عمل خلال الأشهر السابقة.

هيمن موضوع التضخم على النقاشات هذا العام في أوساط الأعمال والأسر على حد سواء، كما جعلت الزيادات الضئيلة في الأجور وطأة ارتفاع الأسعار أكثر إيلاماً للكثيرين؛ فقد ارتفع متوسط ​​الأجور بالساعة بنسبة 3.1% الشهر الماضي مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلاً بذلك أضعف زيادة سنوية منذ شهر مايو/أيار 2021.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول الجمعة.