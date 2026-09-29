شاكيرا تعود إلى مصر بعد 19 عاما.. تفاصيل حفل الأهرامات

خبرني - تعود شاكيرا إلى مصر بعد غياب 19 عامًا، في حفل ضخم عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضمن جولتها العالمية الحالية.

وتستعد النجمة الكولومبية شاكيرا لإحياء حفلها المرتقب في مصر، ضمن جولتها العالمية «Las Mujeres Ya No Lloran»، التي تحمل اسم أحدث ألبوماتها، وذلك في واحدة من أبرز محطات جولتها خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويستمر لمدة 6 ساعات، على أن تختتم فعالياته في الساعة الحادية عشرة مساءً.

وتبدأ أسعار تذاكر الحفل من 7 آلاف جنيه لمنطقة الوقوف، بينما يصل سعر تذكرة VIP Standing إلى 12 ألف جنيه، في حين يبلغ سعر تذكرة Golden Circle نحو 15 ألف جنيه.

وتقدم شاكيرا خلال الحفل مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية، إلى جانب أغنيات من ألبومها الأخير، في عرض يستند إلى مفاهيم الصمود والتحول واستعادة القوة وتجاوز الصعوبات.

ويقام الحفل عند أهرامات الجيزة، في أجواء تجمع بين الموسيقى العالمية وأحد أبرز المواقع الأثرية في العالم، بما يمنح الجمهور تجربة فنية مختلفة بحضور النجمة الكولومبية.

ويمثل الحفل عودة شاكيرا إلى الجمهور المصري بعد غياب استمر قرابة 19 عامًا، إذ سبق لها إحياء حفل في مصر عام 2007، قبل أن تعود مجددًا من خلال جولتها العالمية الحالية.

شروط حضور حفل شاكيرا

تشترط الجهة المنظمة شراء التذاكر مسبقًا، مع التأكيد على عدم توفير تذاكر للبيع عند بوابة الحفل، كما لا يُسمح للجمهور بالعودة إلى موقع الفعالية بعد مغادرته.

وتحدد قواعد الحضور الحد الأدنى للسن في منطقتي الوقوف وGolden Circle بـ6 سنوات، بينما يشترط لدخول منطقة VIP Standing ألا يقل عمر الحضور عن 10 سنوات.

كما تتضمن التعليمات منع أي سلوك عنيف داخل موقع الحفل، مع خضوع عملية الدخول إلى إجراءات وسياسة الجهة المنظمة عند البوابات.

وتنص شروط الحفل كذلك على عدم إمكانية استرداد قيمة التذاكر أو استبدالها بعد إتمام عملية الشراء، وهو ما يتعين على الجمهور مراعاته قبل الحجز.