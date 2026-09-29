كم امرأة استفادت من تأمين الأمومة؟ الضمان يكشف الأرقام

خبرني - بلغ عدد المؤمن عليهم الفعّالين في مؤسسة الضمان الاجتماعي 1.671 مليون مؤمن عليه؛ من بينهم 458811 مؤمن عليها فعّالة، تشكل نسبتهن نحو 28% من إجمالي المؤمن عليهم، وفقا للمدير العام للمؤسسة بالوكالة شامان المجالي.

وقال المجالي، خلال لقاء حواريا تشاوريا بعنوان "رحلة الحماية الاجتماعية والأمومة: نحو سياسات أكثر استجابة"، إنّ عدد المؤمن عليهن المستفيدات من تأمين الأمومة منذ بدء تطبيق التأمين وحتى تاريخه بلغ 91587 مؤمن عليها، فيما بلغ عدد المستفيدات خلال عام العام الماضي 11969 مؤمن عليها، و9390 مؤمن عليها خلال العام الحالي.

وأكّد في افتتاح اللقاء أهمية مواصلة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة ومختلف التأمينات التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي بما يستجيب لاحتياجات المؤمن عليهن والأسر، ويسهم في دعم المرأة العاملة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.

وفيما يتعلق ببرنامج رعاية، أوضح المجالي أن العدد التراكمي للمؤمن عليهن المستفيدات من خدمات برنامج رعاية الطفل عن طريق الرعاية المنزلية ودور الحضانات بلغ 38401 مستفيدة، فيما عدد المستفيدات خلال العام الماضي بلغ 4835 مستفيدة وخلال العام الحالي بلغ 4976 مستفيدة.

من جانبها، أشادت مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية ريم أصلان بالدور الذي يؤديه تأمين الأمومة في حماية المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، مؤكدة أن معايير العمل الدولية تنظر إلى الأمومة من منظور متكامل يجمع بين حماية صحة المرأة والحماية الاجتماعية.

وأوضح أن اللقاء يمثل فرصة للانتقال إلى مراحل جديدة في تطوير تأمين الأمومة من خلال تعزيز التأمين ومراجعة شروط الاستحقاق وقيمة تعويض الأمومة إلى جانب تعزيز الربط بين تأمين الأمومة وخدمات الرعاية، مشيرة إلى أن الحوار يستند إلى نتائج الدراسات التي أُجريت لهذا الغرض.

وناقش اللقاء نتائج دراسة "توثيق رحلة الأمومة" إلى جانب نتائج الدراسة المسحية حول برنامج دعم الحضانات وبرنامج رعاية، والوضع الحالي لتأمين الأمومة والتعديلات المقترحة على نظام الحماية الاجتماعية المرتبط به.

كما شارك ممثلو الجهات المعنية من وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والحضانات وممثلي عن اتحادات ومنظمات المرأة، وعدداً من الوزارات والمؤسسات والخبراء من ذوي العلاقة في مجموعات عمل تناولت مدى استجابة التعديلات المقترحة لنتائج الدراسات وتوصياتها، والفوائد المتوقعة وتحديات التنفيذ، وكيفية تعزيز دور تأمين الأمومة في دعم النساء والأسر، إضافة إلى التدابير الإضافية التي ينبغي النظر فيها.

ويأتي عقد هذا اللقاء في إطار الشراكة بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية، وبهدف الاستفادة من نتائج الدراسات والخبرات المتخصصة، ومناقشة التوجهات المقترحة لتطوير تأمين الأمومة وخدمات الرعاية، وصولاً إلى توصيات تسهم في بناء سياسات حماية اجتماعية أكثر استجابة لاحتياجات المرأة والأسرة وسوق العمل.