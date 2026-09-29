الاردن .. إعلان أسماء الطلبة المرشحين للبعثات الخارجية للعام الجامعي 2026-2027

خبرني - أعلنت مديرية البعثات والمكاتب الثقافية في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الثلاثاء، أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات الخارجية للعام الجامعي (2026-2027) ضمن دورة الترشيح الأولى، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات والمكاتب الثقافية؛ وكذلك من خلال إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.

وسيُمنح الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات والمكاتب الثقافية/ قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.

ويمكن لأي طالب غير مرشح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية أو الاعتبارية التابع لها باستخدام اسم المستخدم والرقم السري اللذان استخدمهما عند تعبئة الطلب.