انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي العلمي التدريبي الأول لمستشفى الرشيد بعنوان

خبرني - افتتح رئيس هيئة المديرين لمستشفى الرشيد، السيد رفعت المصري، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي العلمي التدريبي الأول للمستشفى بعنوان "التعدد والتكامل والفردية في الصحة النفسية"، والذي يُعقد في قاعة بدوي المصري بمركز المستشفى، وذلك تزامناً مع الاحتفال بمرور ثلاثين عاماً على تأسيس مستشفى الرشيد، ووسط تغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام، مؤكداً في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا الحدث البارز في تطوير القطاع الطبي المتخصص وتعزيز مكانته المرموقة، وبما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمتلقين.

وشهد حفل الافتتاح حضور نقيب الأطباء الأردنيين، الدكتور عيسى خشاشنة، الذي ألقى كلمة أكد فيها على أهمية الاهتمام بالصحة النفسية لأجل تحقيق التكامل المنشود في الخدمات الصحية. ويأتي المؤتمر بمشاركة واسعة من استشاريي وأطباء وكادر مستشفى الرشيد، وممثلي مؤسسات طبية ذات صلة، إلى جانب مشاركة الجهات الصحية المعنية، والذين يقدمون أوراق عمل محكمة.

وفي بداية الحفل، رحبت الأستاذ الدكتور نيفين أبو زيد، مديرة مركز الدعم النفسي في مستشفى الرشيد، بالحاضرين والمشاركين، مثمنةً حضورهم الفاعل والمثمر في أعمال المؤتمر، ومؤكدةً في كلمتها أن هذا اللقاء يتجاوز أطر الفعالية المعتادة، ليمثل محطة احتفاء ومرحلة جديدة ترتكز على طموح مؤسسي وعمل متواصل لبناء رؤية استراتيجية مستقبلية متكاملة.

وتخلل الحفل عرض مجموعة من الفيديوهات والمواد الفيلمية التي أبرزت إنجازات مستشفى الرشيد بشكل عام، وإنجازات مركز الدعم النفسي بشكل خاص. وتتواصل جلسات المؤتمر على مدار أربعة أيام متتالية خلال الفترة من 29 أيلول ولغاية 2 تشرين أول 2026، متضمنةً برامج تدريبية متقدمة ومعتمدة لتخصصات علم النفس، والعلاج الوظيفي، والدعم الاجتماعي، مع منح المشاركين شهادات معتمدة وساعات تدريبية تثري مسيرتهم المهنية.

وفي ختام حفل الافتتاح، جرى تكريم نخبة من أبرز قامات وأطباء الطب النفسي في الأردن، تقديراً لجهودهم البارزة وإسهامهم الفاعل في تطوير مسيرة الطب النفسي والصحة النفسية في المملكة. ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص المستشفى المستمر على الارتقاء بالجانب العلمي وتطوير الكوادر المتخصصة، تعزيزاً لدوره الريادي في مسيرة القطاع الصحي بالأردن، والذي يعتبر نموذجاً متميزاً ومرجعاً مهماً في المنطقة.